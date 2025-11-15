聽新聞
財劃法再修 卓揆：掏空中央 總預算無法依此調整

聯合報／ 記者李人岳賴昭穎／台北報導
行政院長卓榮泰在立法院備詢。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰在立法院備詢。 圖／聯合報系資料照片

立法院三讀通過財劃法修正案，行政院卓榮泰批評在野黨再次修惡財劃法，卓揆指出，一一五年度中央政府總預算已送入立法院審查，包括中央、地方的總預算都在審議程序中，修正案卻要求適用明年度總預算，嚴重影響施政穩定性，中央政府總預算無法依此調整，實務上窒礙難行。

卓揆表示，明年度統籌稅款，中央已大幅釋出四一六五億元給地方，修正案要求維持補助規模，以今年補助總額五四五五億計算，中央必須再舉債二六四六億元，將超過公債法舉債上限，破壞財政紀律。

卓揆說，明年度預計推動多項福國利民政策，都會因為財劃法修正案掏空中央政府，難以執行。同時，包括丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害以及台中非洲豬瘟防疫，都是由中央第一時間協助並且負擔復原重建費用，財劃法再次削弱中央政府財政能力，等同削弱災害應變的能力。

卓榮泰批評，去年底立法院倉促修法，已鑄成法條公式錯誤、城鄉差距加大、錢權分配不合理等諸多問題，如今既有錯誤未解決，卻再次修惡，使中央施政面臨危機、再擴大城鄉不公。

他強調，行政院版本的財劃法已經研議到最後階段將送立法院審議，行政院版是能讓國民生活品質更提升、錢權分配更合理、城鄉分配更公平、地方自治更強化的版本，籲請立法院理性討論，懸崖勒馬。

財政部次長阮清華表示，目前財劃法的垂直和水平分配都有很大問題，「有的多太多，有的分太少」，希望透過政院版導正過來；政院版草案沒有考慮到黨派，而是從財劃法調劑盈虛的精神來做公平合理的設計，也不會衝擊中央施政，創造雙贏。他表示，財劃法影響下一代，希望能長治久安、可長可久，能夠跨世代、跨黨派，大家可以好好談。

