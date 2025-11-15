聽新聞
財劃法再修 張麗善：只是恢復原來預算規定

聯合報／ 記者陳雅玲吳傑沐王昭月林媛玲陳俊智／連線報導
卓揆發文批評財劃法修惡，雲林縣長張麗善反問「有完沒完？這樣下去人民才是真的苦」，中央不該用政治手腕跟地方算計。 記者陳雅玲／攝影
卓揆發文批評財劃法修惡，雲林縣長張麗善反問「有完沒完？這樣下去人民才是真的苦」，中央不該用政治手腕跟地方算計。 記者陳雅玲／攝影

立法院昨天三讀修正財政收支劃分法部分條文，行政院卓榮泰批在野黨再次修惡財劃法，將危害政府施政穩定性，行政院將尋求憲政救濟。雲林縣長張麗善反問卓揆「有完沒完？這樣下去人民才是真的苦」，她說，拿到權力的人都想把權力握在手上，應站在百姓立場思考才是人民之福。

張麗善說，原本財劃法已規定一般性補助款不得低於前一年，「是中央先不按牌理出牌，亂砍地方補助，如今修法只是恢復原來的法定預算規定。」

張麗善說，財劃法通過是為了給地方更多錢做建設，無論中央或地方都應站在人民的立場思考，將人民基本需求列為首要，讓地方政府在第一時間能夠快速解決問題，中央不該用政治手腕跟地方算計，要給地方充足的預算，做更多基礎建設，而不是要地方「看人臉色」，還要拜託很多人爭取經費。

苗栗縣長鍾東錦說，只要對地方好，他當然贊同，呼籲行政院應該尊重立法院，在暫時無法釋憲下，可以先施行看看，以後再評估是否政黨協商調整，「執政者要看制度的可長可久，而不是短期的黨政利益」，建議中央可保留一些籌碼，也不要過度剋扣地方。

高雄市政府指出，立法院倉促通過財劃法修正案，造成條文公式錯誤，依照新修正條文，統籌增加部分集中在雙北，對中南部縣市不公平，匆促修法，中央財源挹注國家發展支出相對減少，未來事權畫分如何解決？在未經討論之下，未必有利於國家整體發展。

新北市政府發言人李利貞說，財劃法再修法是行政院和立法院都有意推動的方向，行政院更應盡速提出自己的版本，與地方政府溝通並說服國會，九月行政院召集各縣市政府說明將提出院版後，至今仍無明確的進度，且不願向地方說明各項分配指標，若一再重複覆議甚至釋憲的過程，恐只會拖累經費編列和地方建設的進程。

桃園市政府表示，支持立院對財劃法再修改的方向，對地方權益才有所保障，新修法結果能有效推動地方發展，相信桃園各黨派議員都會支持。

財劃法 張麗善 行政院 立法院 修法 財政收支劃分法 補助款 釋憲 卓榮泰 憲政
財劃法再修 張麗善：只是恢復原來預算規定

立法院昨天三讀修正財政收支劃分法部分條文，行政院長卓榮泰批在野黨再次修惡財劃法，將危害政府施政穩定性，行政院將尋求憲政救濟。雲林縣長張麗善反問卓揆「有完沒完？這樣下去人民才是真的苦」，她說，拿到權力的人都想把權力握在手上，應站在百姓立場思考才是人民之福。

