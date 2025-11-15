聽新聞
新聞眼／財劃法再修…朝野搶錢惡鬥 無限輪迴
中央總預算遭在野黨大刪後，因而自行統刪地方補助款廿五％，讓各縣市急跳腳，如今藍白不等政院版財劃法，直接闖關修正版本「討錢」，除了把原先被剋扣的六三六億元全要回來外，也要求補助款只能給更多不能變少。朝野鬥法互相搶錢，財源究竟如何合理分配、均衡縣市？朝野若不討論，問題恐怕還是無解。
中央每年分配給地方統籌分配稅款約四五○○億元上下，藍營重返國會多數後與民眾黨攜手三讀通過新版「財劃法」，中央必須再釋出四千多億稅款分配給地方，等於約給地方八千多億，以改善財政長久以來「肥中央、瘦地方」現象。
政院以遭受新版財劃法衝擊為由，對地方一般性補助款動手腳統，刪廿五％，讓各地方哀鴻遍野。地方補助款用於教育、社會福利上，計畫型補助款則涉及地方捷運等重大建設，中央如此無預警「乾坤大挪移」，政治算計凌駕分配正義，實在難叫在野黨或地方政府服氣。
先前藍白提案修改財劃法，在野黨頻頻要求政院提出財劃法版本理性討論，財政部堅持現有財劃法沒有問題，不提出政院版版本，連民進黨立委都有「異見」，如今政院已預計月底提出版本，財政部強調政院版財劃法釋出規模增加、規模只增不減。但在野黨已失去耐性，直接先闖關一般性補助款、計畫型補助款相關規定，關於出包的離島公式條文也打算近期先過，確實也讓行政院措手不及。
閣揆卓榮泰昨要求在野黨「懸崖勒馬」，否則不排除提出憲政救濟，可見又想將財劃法陷入覆議、釋憲等無限輪迴。朝野不心平氣和坐下來好好商討財劃法水平、垂直分配公式，不只傷害國家財政，財劃法恐永遠成政治錢權的角力戰場。
