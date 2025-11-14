立院再修財劃法 桃園：支持真正下放財源給地方

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
立院再修財劃法，桃園市政府支持財源下放地方。本報資料照片
立院再修財劃法，桃園市政府支持財源下放地方。本報資料照片

國民黨、民眾黨立院黨團今三讀「財劃法」相關修正案，明定中央政府114年度補助地方政府一般性補助款不得少於113年8月30日核列的金額，計畫型補助款補助比率也不能不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫平均值；對此，桃園市政府強調有建設需求，支持下放財源給地方。

桃園市政府表示，桃園是全國人口成長第一名，建設規模居六都前列，但中央財源分配制度並未反映這些事實。桃園長期基礎財源不足，積極爭取中央各項補助外，仍須負擔大量自籌款，累計年度短絀已超過 700 億元。人口增加、建設擴大，但中央給予的財源支持卻跟不上所需經費支出的快速成長。

今年3月財劃法，立院修法讓桃園基礎財源有所增加，但中央同時刪減地方重大建設、教育、社福等領域補助款，使得新增財源被抵銷，整體實得效益有限，這種「一手補、一手減」的做法，無法真正改善地方財政問題。

市府強調，桃園不會因財政壓力停止建設，桃園早已不是十年前的小城市，市民需求不會因中央刪減補助而被削弱，我們會堅守財政紀律，持續向中央爭取應有的資源與財政空間。

