藍版財劃法修正案三讀

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

立法院會昨（14）日三讀通過國民黨團所提財劃法部分條文修正草案，增訂「地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數」等，化解對中央補助款分配不公的爭議。至於行政院版財劃法修正草案進度，財政部次長阮清華昨日表示，財政部已提報行政院，預計最快11月底政院版可送交立法院審議。

阮清華指出，政院版財劃法修正草案將採「全面性調整」，涵蓋垂直與水平分配，兼顧中央與地方財源需求，以「只增不減」為原則，避免地方財源大幅變動。

他表示，一般補助款及統籌分配稅款相較2025年舊制都將增加；至於部分縣市被質疑「明年減少」，主要因納入計畫型補助後比較所致，若僅看法定項目，各縣市財源皆會增加。

針對國民黨團所提財劃法部分條文修正三讀通過，行政院強調，未來政院版本提出後經朝野協商後，若最終未獲立院支持，將會尋求憲法救濟。

國民黨團所提財劃法部分條文修正，三讀增訂，中央對地方政府的計畫型補助款，應依地方財力級次給予不同補助比率，且不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。經核定後的跨年度及分年度的延續性計畫型補助款，非經地方政府同意，不得任意終止或變更補助金額。

三讀條文明定，中央政府給予各地方政府一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

針對新版要求適用於明年度中央總預算，行政院發言人李慧芝表示，近期中央、地方總預算都在審議中，實務上不可能比照辦理，因此修正內容無法適用明年度中央政府總預算，她還表示，明年的多項照顧政策及勞健保撥補，也恐因財源被掏空而難以推動，此次立院通過的修正案「比現行版本更修惡」。

阮清華表示，行政院版盼與各黨版本併案審查，而非只討論單一計算公式。他指出，財劃法關係中央與地方資源結構，對民眾感受或許不深，但對國家長期發展及下一代影響極大。他直言：「財政是庶政之母，誰都可能執政，財劃法應該跨黨派，建立能長治久安的制度。」

財劃法 國民黨 阮清華
