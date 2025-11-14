財劃法今再三讀修正 傅崐萁指落實憲法地方自治：幫民進黨圓夢

立法院今天再三讀修正「財劃法」部分條文，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，財劃法亡羊補牢，今天起真正落實憲法地方自治，把錢還給地方政府，藍白協修財劃法幫民進黨圓夢。

國民黨、民眾黨立院黨團為防行政院繼續苛扣地方政府一般性補助款，今天在立院三讀「財劃法」相關修正案，除明定中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於113年8月30日核列114年度一般性補助款的金額外，更明定計畫型補助款補助比率，不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

傅崐萁說，國民黨、民眾黨共同提出的財劃法修正案三讀通過，恭喜全國2350萬人，真正落實地方自治，保障憲法帶給地方的權益。

傅崐萁表示，過去前總統蔡英文、賴清德總統、監察院長陳菊、民進黨團總召柯建銘都曾再三呼籲要修訂財劃法，讓地方政府有足夠的資源照顧鄉親，然而執政十年，民進黨毫無作為。去年終於由國民黨、民眾黨協力完成修正財劃法，115年開始各縣市共增加4100億元統籌分配款，讓基礎建設、社會福利、營養午餐、教育醫療及財政平衡都能一步到位，毋需拆解成3年、5年分期完成，地方民眾的需求都能劍及履及，造福基層同胞。

傅崐萁指出，遣憾民進黨政府大玩文字遊戲，依法應給予各縣市政府的常年性計劃型補助，竟然刪掉2800億，所以給地方政府增加的4100億僅剩1300至1400億給地方政府，接著又把全國各縣市一般性補助款2500億元剋扣1250億。今天的法律修正案是亡羊補牢，把錢還給地方政府，被剋扣的1250億一般性補助款，因此將全面恢復正常撥補，花蓮縣也收回近50億元。

傅崐萁說，過去民進黨殷殷期盼的重大變革修訂財劃法，今天國民黨和民眾黨一同幫民進黨圓夢。中華民國地方自治，從此完整圓滿落實。

國民黨立委吳宗憲說，今天的三讀通過，對宜蘭是一場真正的勝利。財劃法完成修正，確保中央不能再任意刪減地方的補助款，宜蘭被苛扣的經費得以守住，未來建設也不會再被中央一句話卡住。這一仗，為宜蘭打了漂亮的翻身仗，成功守下關鍵財源。

吳宗憲表示，對宜蘭來說，喚回了正義。不僅拿回被刪的錢，更是保障長期建設能穩健推進的重要一步。道路、水利、教育、社福等，宜蘭還有許許多多建設需要順利推動，不能再受政治操弄左右、拖慢了發展的腳步。他會持續盯緊行政院，讓中央聽見地方的聲音，讓宜蘭的每一分補助款都能落地。這是他對宜蘭人的承諾，堅定捍衛地方財政自主，建設才能加速，宜蘭才能向前。