新版財劃法再次修正三讀 地方636億元補助款全補回

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院14日再度三讀通過新版《財政收支劃分法》修正版本，條文明定，中央給予地方之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算核列數，並且計畫型補助不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

立法院去年通過新版《財劃法》，因修法公式錯誤，分配母數寫錯成全國，導致離島縣市分配稅款不增反減；分母變成全台22縣市，離島只能分到2.5億的22分之一，造成連江縣分到的錢比今年更少。

此外，新版《財劃法》經過計算，中央要多釋出3,753億給地方，但在野黨大幅刪凍總預算，行政院因此刪減一般性補助款636億元，最終在朝野協商後，才同意由追加預算補回。

明年的各縣市計畫型補助款，則從2,454億元刪減至308億元，足足刪減2,416億，包括提升道路品質計畫、公有危險建築補強重建、文化生活圈建設計畫、殯葬設施量能提升計畫等就由地方會配財源自行分配。

在野黨因此於今年8月再次提案修正財劃法，要把計畫型補助款、一般性補助款留在地方。

這次三讀條文指出，公式部分，將普通統籌分配稅款中「直轄市及縣市」等文字，新增「不含離島」；將分子為「直轄市及縣（市）」等文字，修正為「離島三縣」。

三讀條文明訂，中央應就下列事項補助地方政府：一、計畫效益涵蓋面廣，且具整體性之計畫項目。二、跨越直轄市、縣市或二以上縣市之建設計畫。三、具有示範性作用之重大建設計畫。四、因應中央重大政策或建設，須由地方政府配合辦理之事項。

前項各款之計畫型補助款，應依本法第37條之3，且補助比率不得低於過去十年同財力次級縣市、同類型計畫的平均值。

三讀條文規範，中央政府給予各地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算核列數。中央2025年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於中央政府於2024年8月30日和2025年度一般性補助款之金額。

三讀條文第32條也修正，直轄市、縣市政府若無下列情形之一者，中央不得減列或減撥補助款：

一、年度總預算、追加預算與特別預算收支之籌畫、編制及共同性費用標準等，未依相關法律及行政院訂定之中央及地方政府預算籌編原則辦理。

二、有依法得徵收之財源而不徵收。

三讀條文第37條明訂，經核定後之跨年度及分年度延續性計畫型補助款，非經地方政府同意不得任意終止或變更補助金額。

地方政府 財劃法
