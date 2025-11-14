聽新聞
立院再修財劃法！中央砍地方636億補助款全填上 明定未來規模只能更高

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院下午三讀通過財政收支劃分法部分條文修正草案，國民黨立委在法案通過後高舉「地方財政自主」的牌子。記者葉信菉／攝影
立法院下午三讀通過財政收支劃分法部分條文修正草案，國民黨立委在法案通過後高舉「地方財政自主」的牌子。記者葉信菉／攝影

立法院再修「財劃法」，國民黨、民眾黨立院黨團為防行政院繼續苛扣地方政府一般性補助款，今天在立院三讀「財劃法」相關修正案，除明定中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於113年8月30日核列114年度一般性補助款的金額外，更明定計畫型補助款補助比率，不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

114年度中央政府總預算遭立法院刪減636億元，行政院決議統刪地方政府一般性補助款，刪減幅度達27.32%，嚴重衝擊地方政府施政規畫，各縣市強烈反彈。國民黨因此提案再修財劃法，要把地方被中央砍掉的636億補回來，還要確保未來中央對地方的補助規模不會再被削減。

國民黨團總召傅崐萁表示，去年114年中央政府總預算案審查決議，要求行政院自行刪除636億元，本意是希望卓內閣盤點浪費、刪除冗費，但行政院把立法院的善意，轉為政治惡鬥的工具，恣意妄為將原法定義務支出之地方政府一般性補助款刪減幅度達25%，嚴重影響地方政府日常運作，且這筆經費皆用於支應教育、社福、基礎建設、人事費及財政平衡，這回修法就是不能讓中央政府繼續違法亂紀、恣意妄為。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白之前已經惡修「財劃法」一次，從中央政府多拿了4600多億元到地方政府，還造成了分母不對的烏龍錯誤，沒想到地方已經多出這一大筆錢了，在野黨卻還要求中央對地方的一般型補助、計畫型補助都不能少，這是財劃法再度要惡修。

立院再修財劃法，中央對地方一般性、計畫型補助款都不得少。圖／聯合報系資料照片
立院再修財劃法，中央對地方一般性、計畫型補助款都不得少。圖／聯合報系資料照片

行政院 補助款 財劃法 立法院 總預算
