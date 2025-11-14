財政部：院版《財劃法》拚「月底前送立院」 盼建立長久公平制度

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

財政部次長阮清華14日表示，財政部提出的《財劃法》修法版本已送交行政院，行政院預計最慢於本月底前送入立法院，若進度順利，不排除11月底前就能送出。他強調，《財劃法》攸關跨世代資源分配，行政院版不涉任何黨派考量，核心在於回到「公平、調劑」精神，希望送入立院後，各政黨版本能一併協商，避免只處理單一計算公式，無法真正解決問題。

針對藍白14日是否將計算公式版本逕付三讀，阮清華表示，仍須看朝野協商結論，目前國民黨團提出多個版本，有的僅調整公式、相對單純，也有較全面性的版本，需先釐清協商範圍。他指出，無論政黨立場不同，《財劃法》都應朝「可長可久、跨黨派」方向處理，包括垂直、水平分配在現行制度下都有偏差，必須一併檢討。

阮清華強調，行政院版將採「全面性調整」，包括垂直與水平分配項目，同時兼顧中央與地方財源需求，並以「只增不減」為原則，避免出現地方大幅增減的情況。他指出，一般補助款與統籌分配稅款相較114年舊制都會增加；至於外界關注的部分縣市明年「看似減少」，主要是因加計計畫型補助後的比較結果，若僅看法定分配項目，各地方都是增加的。

他坦言，國民黨版本大幅拉高統籌稅款與補助款，將對中央財政造成極大壓力，因此「協商不可避免」。阮清華表示，《財劃法》對民眾感受不如現金補貼直接，但其影響深遠，牽動國家長期財政與下一代資源分配，呼籲朝野以更周全的制度設計為目標，讓修法真正達成中央、地方雙贏。

財劃法 阮清華 國民黨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

財政部：超過一半的人已拿到普發1萬 ATM領現17日登場

ATM領取普發一萬元 財政部：17日上路

民進黨團盼通盤檢討財劃法 喊話政院11月底前提出版本

阮昭雄：鄭麗君召集部會討論 盼讓財劃法公平且均衡

相關新聞

藍白修財劃法…地方補助款 未來額度不能比今年少

行政院統刪地方政府一般性補助款引發各地跳腳，藍白昨天於立法院再聯手，三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，除了將先前中...

財劃法再次修正三讀 黃偉哲批「立法不正義、多修也無益」

立法院今天通過藍白所提財政收支劃分法部分條文修正案，台南市長黃偉哲說，立法不正義，多修也無益。新的法案，仍然沒有解決南北...

立院再修財劃法 桃園：支持真正下放財源給地方

國民黨、民眾黨立院黨團今三讀「財劃法」相關修正案，明定中央政府114年度補助地方政府一般性補助款不得少於113年8月30...

卓榮泰批財劃法「再次修惡」 張麗善轟有完沒完：人民才是真的苦

立法院今天三讀修正「財劃法」部分條文，行政院長卓榮泰批評在野黨再次修惡財劃法，將危害政府施政穩定性，行政院將會尋求憲政救...

立院再修財劃法 卓榮泰批藍白「再次修惡」：將尋求憲法救濟

立法院三讀通過修正財劃法，行政院長卓榮泰批評，在野黨再次修惡財劃法，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策...

新版財劃法再次修正三讀 卓揆：遺憾立院再次修惡

立法院14日再度三讀通過新版《財政收支劃分法》修正版本，對此，行政院長卓榮泰表示，「非常遺憾，立法院在野黨再次修惡《財劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。