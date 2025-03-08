總預算案將表決 鄭麗君曝性平預算「如沒被凍刪」狀況

立法院下周將進行「今年度中央政府總預算案」表決。行政院副院長鄭麗君今出席「女權30 從心自由」慶祝國際婦女節系列活動時說，去年性別平權相關預算比前一年成長12％，今年如果沒有被刪凍，預算要比去年再成長11%，盼今年起至117年，台灣每年能增加3.5萬婦女能重返職場，別因「扶老攜幼」而中斷職場人生。

今天是國際婦女節，衛福部今舉行「女權30 從心自由」慶祝活動，呼應聯合國婦女地位委員會年度主題，聚焦第四次國際婦女大會「北京宣言暨行動綱領」近30年推動的成果，以及當前所面臨的挑戰。

台灣從過去在父權社會，女性連讀書的機會都格外珍貴，到選出首位女性總統、成為亞洲第一個婚姻平權的國家。鄭麗君說，「追求性別平等不是消弭性別差異，而是追求更民主的社會」，因家庭因素離開職場者多為女性，勞動部過去一年協助6.8萬名中高齡女性重返職場，希望接下來3年，每年協助3萬名女性重返職場，不再因為「扶老攜幼」而中斷。

另外，勞動部過去幾年推動讓中高齡女性重返職場的「婦女再就業計畫」，過去一年協助6.8萬名中高齡女性重返職場，接下來希望從114年至117年，每年增加3.5萬名婦女重返職場，別因為「扶老攜幼」而中斷職場，也希望長照3.0明年提前上路，追求醫療與照顧整合、強化長照賦能等，希望表達「唯有打造公共支持體系，才能讓女性從傳統家務定型化角色鬆綁，女性朋友在家庭跟職場有選擇的自由」。

鄭麗君說，這個世界走過1948年「世界人權宣言」、1979年「聯合國消除對婦女一切形式歧視公約」、1995年第四次世界婦女大會提出的性別主流化，作為各國婦女平權的全球性策略，30年來台灣雖不是聯合國會員，但沒有缺席，也努力成為重視人權保障和性別平權的國家，陸續完成包括民法親屬編修訂、性別三法修訂等，更成為亞洲第一個婚姻平權國家。

鄭麗君致詞時表示，因為有各界前輩和夥伴的努力，台灣才能在性別平權的道路持續進步，「我始終認為，追求性別平等不是消弭性別差異，而是我們要追求一個更民主的社會，讓每個人不因為性別，都能成為更自由的人」，不只靠自身努力打破框架，而是打造平權的社會，每個人都能擁有平等的權利跟機會、擁有追求自我實現的那份自由，「這是我們的目標，但是我必須說，這是一條漫長的道路」。

衛福部次長呂建德指出，1960年代以來的台灣女權運動發展，全球和我國在婦女賦權、性別平等領域面臨的挑戰依然存在，支持和提升女性的自由選擇與自我實現，一直是需要共同努力的目標，「福利國家不僅僅只是社會消費而已，也是一種社會投資」，希望透過提供托育與長照服務，減少婦女在家庭照顧的過度負擔，有助在職場的發展、提升女性的勞動參與率，呼應賴清德總統國家希望工程中，社會投資的精神。

呂建德說，在投資未來世代政策目標下，衛福部將持續擴大公共托育量能，相關設施預計在今年達到592家以上、提供1萬8728個收托名額，簽約保姆預計突破2萬7235人，簽約的私立托育中心將超過1689家、照顧逾5.4萬名兒童；不只攜幼也扶老，行政院現在全力推動長照3.0，包含勞動部、退輔會等，相關經費將達到927億，最重要的基本精神就是，「把老人小孩顧好，年輕人才能打拚事業」。