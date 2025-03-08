快訊

凌晨上廁所驚見「白貓護花使者」 牠一臉剛睡醒嚇壞屋主：家裡沒養貓啊

以「唐氏症」比喻美商英特爾！經長認失言一天後道歉了

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱 網聲援、本尊高EQ回應

藍白挨批覆議案不敢質詢 林沛祥嗆：只想揣摩上意吃烤肉

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院將於11、12日處理今年度中央政府總預算案及財政收支劃分法新法的覆議案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批，藍白壓縮質詢時間是心虛，怕自曝其短。國民黨立委林沛祥今天回擊，指民進黨立委只想揣摩上意吃烤肉。圖／聯合報系資料照片
立法院將於11、12日處理今年度中央政府總預算案及財政收支劃分法新法的覆議案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批，藍白壓縮質詢時間是心虛，怕自曝其短。國民黨立委林沛祥今天回擊，指民進黨立委只想揣摩上意吃烤肉。圖／聯合報系資料照片

立法院將於11、12日處理今年度中央政府總預算案及財政收支劃分法新法的覆議案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批，藍白壓縮質詢時間是心虛，怕自曝其短。國民黨立委林沛祥今天回擊，指民進黨立委只想揣摩上意吃烤肉。

林沛祥表示，立法院會昨天通過的覆議案時間是下周二、三，民進黨團又開始抹黑、帶風向說，國民黨跟民眾黨心虛，他認為民進黨團總召柯建銘很清楚知道，只要把時間拖過，讓覆議案自動生效，總預算案就會回歸到完全沒有凍結，也完全沒有刪除的狀態。

林沛祥說，民進黨的作為，再次證明民進黨立委只聽黨意、漠視民意，只想當立法局的科員，不想當國會議員，針對這種不想做事，只想當官的作為，他個人相當遺憾。

林沛祥指出，國會議員除了幫地方政府、幫選區爭取最大的福利之外，也要推動法案，最重要的是監督政府施政，尤其是審查預算，但民進黨立委比較想揣摩上意吃烤肉，對於真正實質的預算審查，好像一點興趣都沒有。

林沛祥 覆議案 財劃法

延伸閱讀

基隆往台北2088C首班車上路 經台62接國道、通勤更省時

今起罷免新制 基隆反制罷免另2綠議員續連署「評估中」

民團罷免林沛祥 謝國樑聲援：安排場合論述政策

基隆絕沛罷林沛祥今送件 藍反制罷綠議員張之豪也送了

相關新聞

藍白挨批覆議案不敢質詢 林沛祥嗆：只想揣摩上意吃烤肉

立法院將於11、12日處理今年度中央政府總預算案及財政收支劃分法新法的覆議案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批，藍白壓縮質詢...

總預算、財劃法覆議案 3月12日表決大戰

立法院院會昨天處理總預算案、財劃法覆議時程，最後民進黨團不敵藍白人數優勢，通過國民黨團、民眾黨團版本。立院將在十一日處理...

財劃法爭議 鍾東錦：政院應提修正案

財劃法修正案爭端難解，行政院提覆議案，立院訂於12日表決。苗栗縣長鍾東錦說，都已經箭在弦上了，怎麼還慢慢來？並非硬逼行政...

財政部財劃法修法方向獲多數地方支持？ 張麗善打臉：未獲共識

財政部昨邀集地方政府討論財政收支劃分法修法方向，並指除台北市、新竹市，多數地方政府支持財政部規畫的分配指標和權重，雲林縣...

財劃法修法竹市有意見 上繳國稅最高盼合理分配稅款

財政部昨邀集地方政府討論財政收支劃分法修法方向，除台北市、新竹市，多數地方政府支持財政部規畫的分配指標和權重。竹市府表示...

吳思瑤：二覆議案討論又被封殺 藍白不顧立院民主

立法院今天確定了總預算、財畫法二覆議案處理日程。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白表決又贏了，總預算、財劃法覆議案，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。