藍白挨批覆議案不敢質詢 林沛祥嗆：只想揣摩上意吃烤肉

立法院將於11、12日處理今年度中央政府總預算案及財政收支劃分法新法的覆議案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批，藍白壓縮質詢時間是心虛，怕自曝其短。國民黨立委林沛祥今天回擊，指民進黨立委只想揣摩上意吃烤肉。

林沛祥表示，立法院會昨天通過的覆議案時間是下周二、三，民進黨團又開始抹黑、帶風向說，國民黨跟民眾黨心虛，他認為民進黨團總召柯建銘很清楚知道，只要把時間拖過，讓覆議案自動生效，總預算案就會回歸到完全沒有凍結，也完全沒有刪除的狀態。

林沛祥說，民進黨的作為，再次證明民進黨立委只聽黨意、漠視民意，只想當立法局的科員，不想當國會議員，針對這種不想做事，只想當官的作為，他個人相當遺憾。

林沛祥指出，國會議員除了幫地方政府、幫選區爭取最大的福利之外，也要推動法案，最重要的是監督政府施政，尤其是審查預算，但民進黨立委比較想揣摩上意吃烤肉，對於真正實質的預算審查，好像一點興趣都沒有。