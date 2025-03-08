財劃法爭議 鍾東錦：政院應提修正案

財劃法修正案爭端難解，行政院提覆議案，立院訂於12日表決。苗栗縣長鍾東錦說，都已經箭在弦上了，怎麼還慢慢來？並非硬逼行政院接受立院版本，行政院應立即提修正或補救案，「直接把數字拿出來」。雲林縣長張麗善說，行政院應盡速實施立院版本，而非堅持提覆議。

新北市長侯友宜昨表示，一直希望中央趕快提（修法），結果等立院財劃法版本過了，行政院又提覆議；如果短期無法解決，應先求有再求好，今年財劃法要完成，把資源分配給地方。

南投縣長許淑華說，立法院已通過最新本，希望依照該版本執行；南投面積較大，但工商發達與人口無法與其他縣市相比，應減少對南投不利的分配指標。

鍾東錦說，苗栗縣是全台唯一被中央控管財政的縣市，應盡快實施財劃法修正案，解燃眉之急；行政院應把數字攤在陽光下，或許藍綠白立委可取得最大公約數；苗栗從農業轉型為觀光科技產業，其中的創稅、產業轉型鼓勵、農地保育獎金等，更應列入分配考慮。

新竹市代理市長邱臣遠呼籲，修正案應盡速實施，將運用新增財源，解決科學園區外部成本問題，例如校舍不足、交通壅塞等。

張麗善昨表示，財政部前天會議並未提完整版本，實際上未獲共識，應先提明確版本，充分溝通取得共識，建立公平合理分配制度；行政院應盡速依立院版本實施，而非堅持提覆議，影響財劃法上路，延宕地方建設。

桃園市財政局表示，支持立院三讀通過的財劃法修正版本，財政部前天會議提出的分配指標，並沒有試算結果，無從得知桃園市獲配金額，但財政部版本與立院版的大架構不相同，擔心對創稅能力強的縣市不公平，希望中央、立法院盡快溝通，盡速將財源釋放給地方。

嘉義市政府指出，建議財政部先提出完整修法條文，就分配指標、權重等試算各地獲配數據以取得共識；市府認同立法院修法擴大統籌款分配額度，提升地方財政自主能力。（記者胡蓬生、陳雅玲、李定宇、江良誠、黃羿馨、魯永明、鄭國樑）