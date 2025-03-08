聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法爭議 鍾東錦：政院應提修正案

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
苗栗縣政府昨針對財劃法提出回應，縣長鍾東錦認為行政院應立即提出財劃法修正或補救版本「直接把數字拿出來」。聯合報系資料照
苗栗縣政府昨針對財劃法提出回應，縣長鍾東錦認為行政院應立即提出財劃法修正或補救版本「直接把數字拿出來」。聯合報系資料照

財劃法修正案爭端難解，行政院提覆議案，立院訂於12日表決。苗栗縣長鍾東錦說，都已經箭在弦上了，怎麼還慢慢來？並非硬逼行政院接受立院版本，行政院應立即提修正或補救案，「直接把數字拿出來」。雲林縣長張麗善說，行政院應盡速實施立院版本，而非堅持提覆議。

新北市長侯友宜昨表示，一直希望中央趕快提（修法），結果等立院財劃法版本過了，行政院又提覆議；如果短期無法解決，應先求有再求好，今年財劃法要完成，把資源分配給地方。

南投縣長許淑華說，立法院已通過最新本，希望依照該版本執行；南投面積較大，但工商發達與人口無法與其他縣市相比，應減少對南投不利的分配指標。

鍾東錦說，苗栗縣是全台唯一被中央控管財政的縣市，應盡快實施財劃法修正案，解燃眉之急；行政院應把數字攤在陽光下，或許藍綠白立委可取得最大公約數；苗栗從農業轉型為觀光科技產業，其中的創稅、產業轉型鼓勵、農地保育獎金等，更應列入分配考慮。

新竹市代理市長邱臣遠呼籲，修正案應盡速實施，將運用新增財源，解決科學園區外部成本問題，例如校舍不足、交通壅塞等。

張麗善昨表示，財政部前天會議並未提完整版本，實際上未獲共識，應先提明確版本，充分溝通取得共識，建立公平合理分配制度；行政院應盡速依立院版本實施，而非堅持提覆議，影響財劃法上路，延宕地方建設。

桃園市財政局表示，支持立院三讀通過的財劃法修正版本，財政部前天會議提出的分配指標，並沒有試算結果，無從得知桃園市獲配金額，但財政部版本與立院版的大架構不相同，擔心對創稅能力強的縣市不公平，希望中央、立法院盡快溝通，盡速將財源釋放給地方。

嘉義市政府指出，建議財政部先提出完整修法條文，就分配指標、權重等試算各地獲配數據以取得共識；市府認同立法院修法擴大統籌款分配額度，提升地方財政自主能力。（記者胡蓬生、陳雅玲、李定宇、江良誠、黃羿馨、魯永明、鄭國樑）

侯友宜 張麗善 覆議案 許淑華 財劃法 邱臣遠 鍾東錦

延伸閱讀

財政部財劃法修法方向獲多數地方支持？ 張麗善打臉：未獲共識

柯爸告別式採喜喪布置 據傳綠營超大咖將現身告別式

台日合作「東離劍遊紀」 雲林縣長張麗善進戲院挺布袋戲

財劃法爭議 鍾東錦：箭在弦上「直接把數字拿出來」

相關新聞

總預算、財劃法覆議案 3月12日表決大戰

立法院院會昨天處理總預算案、財劃法覆議時程，最後民進黨團不敵藍白人數優勢，通過國民黨團、民眾黨團版本。立院將在十一日處理...

財劃法爭議 鍾東錦：政院應提修正案

財劃法修正案爭端難解，行政院提覆議案，立院訂於12日表決。苗栗縣長鍾東錦說，都已經箭在弦上了，怎麼還慢慢來？並非硬逼行政...

財政部財劃法修法方向獲多數地方支持？ 張麗善打臉：未獲共識

財政部昨邀集地方政府討論財政收支劃分法修法方向，並指除台北市、新竹市，多數地方政府支持財政部規畫的分配指標和權重，雲林縣...

財劃法修法竹市有意見 上繳國稅最高盼合理分配稅款

財政部昨邀集地方政府討論財政收支劃分法修法方向，除台北市、新竹市，多數地方政府支持財政部規畫的分配指標和權重。竹市府表示...

吳思瑤：二覆議案討論又被封殺 藍白不顧立院民主

立法院今天確定了總預算、財畫法二覆議案處理日程。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白表決又贏了，總預算、財劃法覆議案，只...

總預算、財劃法覆議案 立法院11日起連2天表決

立法院長韓國瑜日前召集朝野協商討論總預算及財劃法覆議案審查時程，因朝野無共識最終協商宣告破局，立法院今天開會時藍綠都甲動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。