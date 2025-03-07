財政部財劃法修法方向獲多數地方支持？ 張麗善打臉：未獲共識

財政部昨邀集地方政府討論財政收支劃分法修法方向，並指除台北市、新竹市，多數地方政府支持財政部規畫的分配指標和權重，雲林縣長張麗善今表示，財政部昨在會議上並未提出完整版本，多數與會者有不同意見，未獲共識，行政院應盡速依照立院版本實施財劃法，以免延宕地方建設發展。

財政部國庫署長陳柏誠表示，除台北市、新竹市，多數地方政府支持財政部規畫的統籌稅款分配指標和權重，認同擴大統籌稅款規模，且優先滿足基準財政收支差額及搭配財源保障機制，並納入財政努力誘因及考量基本建設需求。

張麗善今表示，財政部在昨日會議並未提出一個完整版本，包括分配指標及權重計算方式，尚有多數與會者表示不同意見，實際上未獲共識。她認為財政部應先提出明確的版本，並充分溝通，取得地方縣市最大共識，建立公平合理的分配制度。

她表示，立法院已三讀通過財劃法，行政院應該盡速依照立法院版本實施，而非堅持提覆議，進而影響新版財劃法上路時程，延宕地方建設發展。