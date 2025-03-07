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財劃法修法竹市有意見 上繳國稅最高盼合理分配稅款

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府表示，新竹市長期承受科學園區帶來的各項外部成本，且竹市人均上繳國稅最高，但配回率全國最低，造成預算結構僵化，市政建設難以大幅推展，急需合理統籌分配稅款挹注。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府表示，新竹市長期承受科學園區帶來的各項外部成本，且竹市人均上繳國稅最高，但配回率全國最低，造成預算結構僵化，市政建設難以大幅推展，急需合理統籌分配稅款挹注。記者黃羿馨／攝影

財政部昨邀集地方政府討論財政收支劃分法修法方向，除台北市、新竹市，多數地方政府支持財政部規畫的分配指標和權重。竹市府表示，竹市人均上繳國稅最高，但配回率全國最低，造成預算結構僵化，市政建設難以大幅推展，急需合理統籌分配稅款挹注。

新竹市財政處說明，目前一般性補助款及統籌分配稅款以彌補基本財政收支差短為原則，導致新竹市長期以來人均上繳國稅最高，但配回率卻為全國最低，造成預算結構僵化，市政建設難以大幅推展。

此外，新竹市長期承受科學園區帶來的各項外部成本，市民面臨嚴重交通壅塞，以及因人口暴增導致園區周邊學童無法就近入學的困境。對於創稅能力高的市民而言，這樣的生活條件極不合理，彷彿淪為「二等公民」。因此，新竹市急需合理的統籌分配稅款挹注市政需求，以解決市民長期面臨的交通、教育及生活問題，更進一步帶動竹市整體經濟發展。

市府強調，立法院三讀通過的財劃法修正案已具備完整規畫，若中央與地方的事權劃分仍需再檢討，應同步考量地方政府組織編制及員額放寬，才能有效擴大執行量能。市府建議可在此基礎上討論，並於115年度起執行立院通過版本，以加速城市升級、優化生活品質，讓新竹市民獲得公平合理的對待。

新竹市代理市長邱臣遠指出，立法院去年12月20日三讀通過的財劃法修正案，擴大中央統籌分配稅款的財源，提升地方政府財政自主性，對改善地方預算結構及落實地方自治具有重大助益，並能有效加速地方建設。

邱臣遠也呼籲修正案應盡速實施，並承諾市府將妥善運用新增財源，逐步解決新竹市長期承受的科學園區外部成本問題，例如校舍不足及交通壅塞等，市府初步規畫新增財源將優先用於大新竹輕軌建設、危險路口改善等交通建設，以及老舊校舍拆除重建、汙水下水道工程、道路橋梁改善及路面養護等基礎建設。

財劃法

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