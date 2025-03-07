吳思瑤：二覆議案討論又被封殺 藍白不顧立院民主

立法院今天確定了總預算、財畫法二覆議案處理日程。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白表決又贏了，總預算、財劃法覆議案，只花兩天就要封殺，「不夠不夠」是台積電的設廠計畫，也是台灣立院的民主討論。

吳思瑤指出，藍白壓縮質詢時間是因為心虛作祟，害怕自曝其短，想偷懶自我閹割是藍白的事，但憑什麼限制別人發言的權力？民進黨主張，一案兩天，一案24位詢答；藍白提案則是一案一天，一案限14位，民進黨更只有6位，這樣的討論夠了嗎？

吳思瑤說，財劃法在委員會三分鐘審完，院會零討論強行通過，三分鐘搬走國庫3753億元，審查過程的空白，覆議時不該嚴謹補正嗎？又如總預算更是創下諸多惡例，8個委員會審查結果到院會完全被推翻，委員會中心主義蕩然無存。

吳思瑤表示，總預算胡砍亂砍，財劃法五鬼搬運，藍白一直在罵行政院、民進黨在造謠，那為什麼壓縮詢答，不敢問好問滿，讓真理愈辯愈明？黃國昌今天又罵她，說藍白會讓行政院長卓榮泰來報告，說得好像是他給的恩典。限制討論只要表決，這是什麼民主？