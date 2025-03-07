總預算、財劃法覆議案 立法院11日起連2天表決

立法院長韓國瑜日前召集朝野協商討論總預算及財劃法覆議案審查時程，因朝野無共識最終協商宣告破局，立法院今天開會時藍綠都甲動備戰，最後在野黨人數優勢通過自11日起連2天審查覆議案，民進黨立委則高舉標語希望能充分討論。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，總預算案和財劃法修法都是民生法案，沒有討論不是民主，民進黨團的立場就是希望能好好討論其合理性與窒礙難行之處，但是民進黨團提案應花4天處理的覆議案遭藍白以人數優勢封殺。

國民黨團書記長王鴻薇表示，行政院在2月底才把覆議案送到立法院，因碰到228連假，黨團規劃3月11日處理總預算覆議案，3月12日審議財劃法覆議案，都會邀請行政院長卓榮泰來報告並備詢，之後就開始投票表決，一次發2張選票來反對覆議案。