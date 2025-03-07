影／被「默認」支持分配指標 南投不為財政部背書

財政部昨天舉辦統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議，強調除了台北、新竹市外，多數地方政府支持財政部規畫的分配指標和權重，南投縣政府並未派人參加，對此說法相當納悶。南投縣長許淑華強調，希望以立法院通過的財政收支劃分法版本來執行，並能減少不利的指標權重。

南投縣政府表示，財政部提分配指標，不利南投縣，縣府擔心參加徵詢會議，恐淪為財政部作法背書，所以昨天沒派人參加表明立場，否則財政部的說法，恐怕讓外界以為縣府支持不利南投的分配指標，很難對南投鄉親交代。

許淑華說，新修正的財政收支劃分法，計算的指標和分配方式對各縣都有利有弊，各縣市都想爭取對自己最有利的方案。南投縣有利的指標是土地面積比較大，但工業、商業的發達和人口，南投無法和其他先是相比。南投縣政府的立場，就是新修正財政收支劃分法通過後，南投縣可以獲得的預算，即便中央經常或計畫性補助金額減少，南投縣整體來說，還是比較可以施展縣政。

南投縣前幾任縣長都不斷爭取對南投有利的方案，現在也是一樣會全力爭取對南投有利的指標，立法院已經通過最新的版本，就依照這個版本來執行，但期待有利的分配指標能夠保留，不利的指標則希望在基數上能減少。

南投縣政府也表示，財政部邀集縣市政府參加徵詢會議，各縣市會極力爭取對自己有利的指標和權重，但統籌分配稅款不增加，大家在有限的資源中互相爭奪，並無法解決問題，只有中央擴大統籌分配稅款規模把餅做大，不論都會區或農業縣，才能有足夠的經費滿足地方建設需求。