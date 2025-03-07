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財政部提財劃法修正版優先補足短差的縣市？桃園盼公平

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府關注財政部財劃法修正版本，能不能讓創稅高的桃園獲得合理的統籌分配款，圖為桃園航空城開發區。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府關注財政部財劃法修正版本，能不能讓創稅高的桃園獲得合理的統籌分配款，圖為桃園航空城開發區。記者鄭國樑／攝影

財政部昨日邀集地方政府討論財政收支劃分法修法方向，並初步規畫「財政努力」、「基本建設」為分配指標，國庫署長陳柏誠說多數地方政府支持。桃園市政府財政局重申，希望中央和立法院盡快溝通財劃法修正執行事宜，儘速將中央財源釋放地方。

財政局指出，財政部過去多次邀地方開會研商財劃法修正方向，昨天是財政部第一次提出自己的版本，雖然有分配指標，但是並沒有提供初步試算結果，也就是看不出來部分計算方式採用的數據如何界定，所以無從得知桃園市可能獲配金額。另外，財政努力、財產稅努力及非稅收入努力這些指標只是部分公式內容，財政部最大的分配架構在於優先滿足基本財政收支差額，但相關內容財政部還要持續一段時間研議。

財政局指出，財政部版本與立法院版的大架構並不相同，財政部版本著重優先滿足基本財政收支差額，不過多數指標其實與立法院修正版內容雷同，皆有包含人口、土地、營利事業營業額，房屋稅、地價稅及土增稅之財產稅努力指標及規費、工程受益費、罰鍰及賠償收入之非稅收入努力指標。另外優先滿足基本收支差額的意思，是不是表示財政部對於創稅條件差，上繳中央能力弱的縣市，會先補助該縣市的歲收及支出短差，然後再把餘額分配給其他縣市，這樣一來會不會造成沒有多少餘額可以分配給創稅能力強的縣市，形成一種不公平，希望財政部不能注意這一點。

財政局說明，此架構與前2012年2月23日函送修正草案相似，只是迄今財政部遲未能提出試算結果及研修版本，但是釋放財源予地方對桃園市而言已亟盼很久，也希望有個明確增配的金額，例如立法院修正版有初步試算，本市可增加259億元。希望中央和立法院盡快溝通財劃法修正執行事宜，盡速將中央財源釋放地方。

財劃法

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