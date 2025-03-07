財政部邀縣市談財劃法 嘉市府：建立公平且合理分配制度

財政部認為新版財政收支劃分法讓中央政策推動窒礙難行、不合理，昨邀集地方縣市財政首長出席討論。嘉市府說，5日已發文財政部提書面意見，認同立法院修法擴大統籌款分配額度，提升地方財政自主能力。

針對財政部再提出修法原則，市府強調，一向主張5大修法建議，為兼顧地方財政平權，應提撥一定比例平均分配地方；再就財政部提財政努力以及基本建設需求分配指標，就營利事業銷售額指標，因各地方均有不同情況與發展背景，各地方營利事業額會因科學園區而有超高、集中現象，應設立比率天花板，以免失衡偏頗。

因此，市府建議財政部應先提出完整修法條文，並就分配指標係數、權重試算各地方獲配數據，經地方政府認同取得最大共識，建立公平且合理分配制度。