財劃法爭議 鍾東錦：箭在弦上「直接把數字拿出來」
財政部邀地方政府徵詢財政收支劃分法分配指標意見，新竹縣市、苗栗縣和南投縣未派人參加，縣長鍾東錦今天接受媒體詢問時，強調行政院2月底對財劃法修正案提出覆議，都已「箭在弦上」，怎會有時間再慢慢來？畢竟各縣市政府都有各自需求，目前應請行政院立即提出財劃法修正或補救版本「直接把數字拿出來」，這樣的討論才具效益。
鍾東錦舉例指出，行政院如果針對長照或教育項目補助，認為必須由中央統一調度分配，就應該把項目、預算金額明確寫出來，只要讓大家看見，把每一塊錢都確實花在人民身上，相信即使修正後的行政院版本，預算金額有所調整，大家都不會有太多意見。
但財政部所提出「財劃法分配公式」，不能僅就縣市政府現況進行權重比例調配，畢竟苗栗縣從農業大縣轉型為觀光科技大縣，其中的創稅、產業轉型鼓勵以及農地保育獎金，更應列入考量，如此一來，才能讓各縣市加速發展。
鍾東錦表示，其實藍白也並非一定要硬逼著行政院接受目前版本，主要是行政院根本沒有版本，如今面對國際情勢劇變，已沒有時間再慢慢協商，講一些很空洞的話語，因此，呼籲行政院盡快提出財劃法修正版本，甚至補上「檢討修正條款」於實施2或3年後，再行討論修正。
鍾東錦強調，苗栗縣是全台唯一財政遭中央控管的縣市，唯有盡快實行財劃法修正案，才能真正解決「燃眉之急」，只要行政院把自己的版本公告周知、把數字攤在陽光下，讓全民都能了解、進而支持，或許藍、綠、白的立委就可異中求同，獲得最大的公約數，加速財劃法的實行進度。
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