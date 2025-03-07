總預算、財劃法覆議案 立法院決議12日表決

行政院日前對總預算案、財劃法提出覆議，國民黨團、民眾黨團今天在立法院會上提案，要求3月12日加開院會處理覆議案，最後藍白以人數優勢58票贊成、51票反對通過提案。根據立院規劃，3月11日將處理總預算覆議案、12日處理財劃法覆議案，12日表決兩項覆議案。

由於民進黨團提案，總預算與財劃法覆議案應該花4天處理，分別是3月7日、10日、11日、12日，不過遭藍白以人數優勢封殺。民進黨團在立法院上舉牌批「充分討論、不要過水」，國民黨立委陳玉珍則反嗆，民進黨當初把總預算提案都撤掉，這叫有充分討論嗎？

國民黨團書記長王鴻薇解釋，這次必須在短短15天內處理兩個覆議案，更何況行政院送來的時間是2月27日，第二天就遇到2月28日連假，幾乎一半的時間都沒有，所以現在規劃3月11日處理總預算覆議案、12日處理財劃法覆議案，兩個覆議案都會邀請行政院長卓榮泰來報告並備質詢，而12日結束質詢後就開始投票，一次發2張選票，在野黨將一次投票反對兩個覆議案。

國民黨團、民眾黨團提案指出，為配合覆議案後續院會處理議程，於3月12日加開院會，覆議案如未能於3月12日完成投票表決，則3月13日再加開院會，並與3月7日及3月11日合併為一次會。另外，本次會議不進行「對行政院院長施政方針及施政報告繼續質詢」，並不處理臨時提案。

另外今天行政院長卓榮泰率官員到立法院備詢，立法院長韓國瑜在處理完增列事項後宣布，本次會議不進行施政方針報告質詢，請卓榮泰及所有閣員可先返回。