財政部邀縣市談財劃法 侯友宜呼籲不要再等了

財政部認為新版財政收支劃分法讓中央政策推動窒礙難行、不合理，昨邀集地方縣市財政首長出席討論。新北市長侯友宜今表示，一直希望中央趕快提，結果前段時間中央沒有提，希望財劃法真正分配到地方不要再等，今年財劃法一定要順利完成。

侯友宜今上午至三峽視察人本交通改善情形，表示財劃法談了二十多年，地方討論也很久，甚至地方的政府首長升為中央當首長，也都沒有改變過，其實這也是地方發展最重要的一個資源力量，當然往往財劃法不修正，地方要發展，那每一次都仰賴中央，甚至中央對地方的生態有沒有了解，所以地方財劃法真的要趕快修訂。

侯友宜說，在前一段時間自己一直呼籲行政院要提出版本，如何做好權責相當、公式指標做好分配，一直希望中央趕快提，結果前段時間中央沒有提，那財劃法就已經過了，現在行政院又提出了覆議。

侯表示，如果在短期內沒有辦法解決，先求有再求好，如果能夠把好也納進來，權責相當，而且盡速地完成。前提不要再等了，今年的財劃法一定要順利完成，趕快把地方所欠缺的資源分配到地方來，這才是最重要的。