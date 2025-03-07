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影／轟謝龍介贊成刪台南預算 林俊憲等人要鄉親看清楚

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
民進黨台南立委林俊憲（圖）今天在立法院舉行記者會，批評同樣出身台南的國民黨立委謝龍介在總預算表決時贊成刪減台南預算，要台南鄉親看清楚是誰在阻礙台南進步。記者余承翰／攝影
民進黨台南立委林俊憲（圖）今天在立法院舉行記者會，批評同樣出身台南的國民黨立委謝龍介在總預算表決時贊成刪減台南預算，要台南鄉親看清楚是誰在阻礙台南進步。記者余承翰／攝影

民進黨台南立委林俊憲、郭國文與出身台南佳里的立委王義川今天在立法院舉行記者會，批評同樣出身台南的國民黨立委謝龍介在總預算表決時贊成刪減台南預算，要他出來面對。三人指出，中央總預算遭藍白大幅刪減凍結，行政院已送出覆議案，若覆議未能成功，地方的各項建設預算也將大幅減少，導致工程延宕停擺。

林俊憲表示，近年南科發展迅速，也成為周邊的麻豆、西港、安定、善化、新市等區難得的發展契機，他和郭國文一同向中央爭取多筆重大建設，卻遭藍白大幅刪減凍結，謝龍介在總預算表決時卻全數按下贊成，要台南鄉親看清楚是誰在阻礙台南進步。

民進黨台南立委林俊憲（中）、郭國文（右）與出身台南佳里的立委王義川（左）今天在立法院舉行記者會，批評同樣出身台南的國民黨立委謝龍介在總預算表決時贊成刪減台南預算，要他出來面對。記者余承翰／攝影
民進黨台南立委林俊憲（中）、郭國文（右）與出身台南佳里的立委王義川（左）今天在立法院舉行記者會，批評同樣出身台南的國民黨立委謝龍介在總預算表決時贊成刪減台南預算，要他出來面對。記者余承翰／攝影
民進黨台南立委林俊憲（中）、郭國文（右）與出身台南佳里的立委王義川（左）今天在立法院舉行記者會，批評同樣出身台南的國民黨立委謝龍介在總預算表決時贊成刪減台南預算，要他出來面對。記者余承翰／攝影
民進黨台南立委林俊憲（中）、郭國文（右）與出身台南佳里的立委王義川（左）今天在立法院舉行記者會，批評同樣出身台南的國民黨立委謝龍介在總預算表決時贊成刪減台南預算，要他出來面對。記者余承翰／攝影

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