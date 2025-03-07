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覆議案處理時程 卓榮泰：尊重立院安排盼公開說明

中央社／ 台北7日電

立法院朝野黨團5日協商總預算等覆議案處理事宜未達共識，將送院會處理。行政院長卓榮泰今天受訪說，完全尊重立法院的議程安排，誠摯希望能有機會公開且充分地向立委說明，取得支持。

立法院長韓國瑜5日召集協商總預算案、財劃法修法覆議案相關事宜，各黨團同意邀行政院長卓榮泰到立院報告、備詢；民進黨團主張以4天時間處理，國民黨團、民眾黨團則認為應在11、12日2天就處理完，因協商無共識將送院會處理。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於立法院針對覆議案處理時程沒有共識，是否擔心今天無法備詢而覺得可惜等議題，作相關說明。

卓榮泰說，他每一次來立法院都帶著愉快的心情，想跟立委們就國家大事進行討論，也完全尊重立法院的議程安排，即使有任何的變化，他認為在未來時間內，還是有機會向立院說明。

卓榮泰表示，至於這2個覆議案，他誠摯希望能有機會公開且能充分地向立委做說明、取得支持，能夠重新審議，讓總預算案跟財劃法都能夠在合理討論中，做更妥善的規劃跟未來構想。

財劃法

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