柯建銘：藍白壓縮兩覆議案時程 罪加一等永世罵名

立法院今天預計將處理總預算、財劃法覆議案。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，藍白不敢面對總預算、財劃法覆議案，將四天議程縮成兩天，何其心虛，這只是造孽，罪加一等，永世罵名而已，「大罷免、大民意、大動員、大成功」。

民進黨團今天一早，就由黨團副幹事長王義川在議場門口排隊遞案，主張覆議案議程應為四天，不可壓縮。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，絕對會用最具體的行動，來彰顯每一次的會議都是重要的戰役，即便民進黨團是少數，也彰顯立場，非常遺憾藍白兩黨再一次「不討論，就表決」，因為對他們而言，討論只是過水。

柯建銘另外提及「大罷免」指出，藍白要罷免民進黨立委，但一階都連署不成，二階更困難。現在又提出公投綁罷免，死刑都已經合憲性，還推公投，這是黔驢技窮，騙人騙己，還在內鬥。

柯建銘說，藍白作惡多端，騙盡台灣人，氣數已盡、自我毀滅、自掘墳墓。今年228，數萬位228政治受難者英靈護台，敲響藍白喪鐘，美麗島將更美麗，善良的台灣人「正港」出頭天了。