財劃法修法 訂兩大類指標

財政部昨（6）日邀集地方政府討論財劃法修法方向，財政部提出分配指標初步規劃，分為「財政努力」、「基本建設」兩大類指標。國庫署長陳柏誠表示，除台北市、新竹市，多數地方政府支持財政部規畫的分配指標和權重。

陳柏誠表示，財政部會根據會議結論通盤檢討分配機制，若覆議案有好的結果，就可馬上動起來，提出財部規畫的財劃法修法草案。

財政部此次邀請十位專家學者，有九位出席，學者發言時間即達二小時。台南、高雄均派副市長出席，其餘縣市由財政局處代表，新竹縣市、南投、苗栗則未派代表出席。

陳柏誠表示，財劃法三讀版本獲立法院通過，行政院針對窒礙難行部分進行覆議，行政部門將盡力完善相關資料，確保分配機制更加合理，若覆議有良好結果，此次會議討論的財源分配指標及權重即能派上用場。

據悉，台北市和新竹市支持立法院三讀通過的分配方式，新北市希望財政能先提供設算分配後的結果，多數地方政府支持財政部規畫。

財政部初步規劃，財政努力指標方面，包括營利事業營業額20%、財產稅努力（稽徵努力度×人口數15% + 財產稅成長率序位評分法50%）、非稅收入努力（成長率序位評分法10% +合計數占自籌財源比率序位評分法5%）。

基本建設指標部分，包括土地面積30%、人口數30%、工業人口20%、農林漁牧人口10%農林漁牧產值10%，調整係數部分考量地方施政成本與需求，包括林業用地、國土保安及生態保育用地計算比例降低等。