地方財政水平分配 學者轟中央一毛不拔

財政部與主計總處昨邀地方政府和學者專家討論財劃法相關事宜，財政部國庫署長陳柏誠表示，除了台北市、新竹市，多數地方政府支持財政部規畫的統籌稅款分配指標和權重。他說，財政部會根據昨天的會議結論通盤檢討分配機制，如果覆議案有好的結果，就可馬上動起來，提出財部規畫的財劃法修法草案。

立法院討論行政院提出的財政收支劃分法修法案覆議之際，財主單位昨舉行「各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議」，由財政部長莊翠雲和主計長陳淑姿主持。針對財劃法三讀通過版本中央將減少三七五三億元收入，陳淑姿在會中說明相關事權、支出與補助款須如何配合調整。

主計總處公務預算處處長許永議會後表示，因應這次修法，中央要自救自保，以維持業務推動，因此只能優先調節給地方的計畫型補助款，以一一四年為例，連同特別預算在內，計畫型補助款規模約二九一○億元，但實際影響範圍要看最後釋出金額。

陳柏誠說，與會學者專家及地方政府也多主張「財權」要隨「事權」調整，並應考量「權責相符」及財政紀律問題，但地方政府也關切計畫型補助款不確定性的問題，希望中央可儘速提出事權下放相關規畫與地方討論。

此外，陳柏誠說，與會者都認同應擴大統籌稅款規模，也應優先滿足基準財政收支差額及搭配財源保障機制；針對「財政努力」及「基本建設需求」分配指標及權重，台北市和新竹市表達支持立法院三讀通過的分配方式，新北市則希望財政能先提供設算分配後的結果，多數地方政府支持財政部規畫。

與會的台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，現行地方財政問題是患寡又患不均，先談水平分配是本末倒置，形同「中央一毛不拔，讓地方互打」，應優先處理垂直失衡的問題。

政大財政系教授陳國樑則提出書面建議，應立即啟動再修法，在不觸及核心問題（如分配比例、指標等）的情況下，與在野協商再修法，最好趕在這次三讀通過條文生效後同時提出院版修法草案。