財劃法分配指標 藍首長促「先實施再談細節」

財政部昨召集各縣市政府討論財劃法中央統籌分配稅款分配指標，藍營縣市建議先行實施，再談細節。綠營執政的南二都，台南市長黃偉哲強調台南未得到公平對待，支持財劃法覆議案；高雄市長陳其邁表示，希望在野黨冷靜考量，以蒼生為念，摒除政治考量。

新北市分配金額有望增三七四億，侯友宜昨天在行動治理上提及財劃法，他表示，擔心新北恐怕無法全數拿到，「中央一定會刪減，預估減一半以上。」

新北市財政局長陳榮貴說，財政部昨在會中未明確指出修法方向，僅列出公式，缺乏具體指標與分配方案，無法評估對各縣市影響。

北市財政局胡曉嵐表示，去年十二月立院三讀通過的新財劃法可擴大地方分配財源、落實地方自治並提升地方財政自主能力，北市支持維持現狀。

台中市財政局長游麗玲說，中市府推動各項建設，希望整體分配財源能大幅增加。桃園市財政局長歐美鐶指出，希望中央和立法院盡快溝通財劃法修正執行事宜，盡速將中央財源釋放地方。

新竹縣、新竹市、苗栗縣未出席，僅透過書面意見建議中央先行實施，再談細節；南投縣未派人出席，縣府表示，除土地面積指標，其餘各項指標都不利南投縣，萬一指標在會議中定案，為了避免淪為替財政部背書，決定不出席。

黃偉哲說，日前強行通過三讀的財劃法，完全凸顯出分配公式的荒謬，台南人口一八六萬，花蓮卅二萬，但是台南增加分配款一六三億，只比花蓮多二億；台南面積比彰化大、口比彰化多，增加金額卻分得比彰化少，他支持行政院對財劃法修正案提出覆議。

陳其邁說，希望在野對中央、地方財政規畫，包括權責及相關預算分配，能一併考量，不要只有考慮到錢，事權部分也應該同步考量，不然就變成好像只有見樹不見林，對很多縣市而言非常不公平。陳舉高雄為例，不管是碳負擔或整體環境成本、人口結構等因素都要納入考量，不然真的非常不公平。