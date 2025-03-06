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捍衛縣民福祉！宜蘭支持立法院新修財劃法版本建請中央執行

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府支持立法院新修財劃法版本，為了捍衛縣民福祉，建請中央財政部具體落實執行。本報資料照
宜蘭縣政府支持立法院新修財劃法版本，為了捍衛縣民福祉，建請中央財政部具體落實執行。本報資料照

行政院針對總預算案與財政收支劃分法提出覆議，財政部今天召開統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議。宜蘭縣政府晚間表示，為持續推動各項建設及捍衛縣民福祉，支持立法院三讀通過的財政收支劃分法，修法通過後新增的統籌分配稅款128億元，縣府會把錢花在刀口上，請中央具體落實新法執行。

縣政府表示，財政收支劃分法於去年12月20日經立法院修正三讀通過，今年2月27日行政院移請覆議，覆議案結果未定。財政部今天召開會議提出三項議題討論，縣府除支持立法院通過的財政收支劃分法版本外，另就會議討論事項提供以上建議。

首先，有關「各級政府財政收支劃分調整，應併同事權劃分及支出調整考量」一案，縣府對於「併同事權劃分及支出調整考量」表示尊重，但建請中央事權劃分應併同考量地方政府的組織及人事員額放寬，才有助於事權下放後政策的推動。

其次，統籌稅款分配方式建議優先滿足基準（本）財收支差額及搭配財源保障機制，所餘款項再依「財政努力」及「基本建設需求」分配一案，針對「劃一分配基礎」擬將鄉鎮市基準財政收支差額併入縣計算，縣府認為不可行，因各鄉鎮市與縣政府互為獨立自治團體，財政狀況不一，以宜蘭縣為例，12鄉鎮市多數無財政收支差短，倘併入縣計算，恐使宜蘭縣基準財政收支差額失真。

至於統籌稅款「財政努力」及「基本建設需求」分配指標及權重初步規劃，縣府認為，依照新修三讀通過的財政收支劃分法，這項議題已無討論空間。倘若為了未來財劃法修法蒐集意見，考量土地增值稅多寡受不動產景氣影響較巨，建議土地增值稅權重下修為10%，地價稅權重上修為20%。

財劃法

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