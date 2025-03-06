財劃法修法會議 財政部：取得三點共識、持續檢討分配機制

財政部今日與主計總處共同召開會議，針對各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標相關議題，聽取學者專家及地方政府意見，財政部國庫署長陳柏誠表示，會中取得三點共識，財政部將參酌這次會議共識及與會者所提意見通盤檢討精進分配機制，以期建立可長可久之財政收支劃分制度。

今天的會議由財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿主持，會中邀請地方政府代表與學者專家出席，會後由國庫署長陳柏誠、主計總處公務預算處處長許永議共同舉行記者會。

陳柏誠表示，今天的會議歷時三個多小時，經學者專家及地方政府充分表達意見後，財長莊翠雲綜合歸納3點較具共識部分，首先，為合理分配政府資源，稅課收入劃分，應併同事權劃分及支出調整考量。與會學者專家及地方政府亦多主張「財權」要隨「事權」調整，確實檢討地方自治事項及事權劃分，並應考量「權責相符」及財政紀律問題，希望中央可儘速提出相關規劃與地方討論。

其次，針對統籌稅款分配方式部分，多數學者專家及地方政府均認同應擴大統籌稅款規模，以提升地方財政自主；此外，應優先滿足基準財政收支差額及搭配財源保障機制，並適度納入財政努力誘因機制及考量基本建設需求，以落實調劑地方財政盈虛及均衡區域發展目的。

第三，有關「財政努力」及「基本建設需求」分配指標及權重部分，為財政部延續去年兩次會商結論，在兼顧稅源豐沛、工商發達地方政府及稅源不豐、以農業活動為主地方政府之考量下，綜合提出之初步規畫，除台北市政府明確表達支持立法院三讀通過的分配方式，新北市政府希望能提供設算分配後的結果才能適當表達意見外，多數地方政府支持財政部規畫，其餘地方政府也無其他意見。