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為財劃法覆議做好準備！縣市分配十大指標與權重公式曝

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部國庫署署長陳柏誠(左)與主計總處公務預算處處長許永議(右)會後說明。胡順惠攝
財政部國庫署署長陳柏誠(左)與主計總處公務預算處處長許永議(右)會後說明。胡順惠攝

財政部6日召開財政收支劃分徵詢會議，邀請地方政府及學者專家共同研商財劃法修法事宜。據財政部最新提出的分配公式規劃，包括財政努力指標和基本建設指標兩大部分總計有十大指標。

會議從下午2時30分開始至5時30分結束，專家學者共邀請10位，出席9位，學者發言時間即達2小時；台南、高雄均派副市長出席，顯現出地方政府對此高度重視，其餘縣市都是財政局處代表，新竹縣市、南投、苗栗則未派代表出席。

財政部國庫署署長陳柏誠表示，財劃法三讀版本已獲立法院通過，行政院目前針對窒礙難行部分進行覆議，行政部門將盡力完善相關資料，確保分配機制更加合理，若覆議有良好結果，本次會議討論的財源分配指標及權重即能派上用場。

據悉，新竹市與台北市支持立法院三讀版本，台南市與高雄市則支持財政部所提出的分配指標與權重方案。

財政部此次也提出分配公式指標與權重規劃，首先，在財政努力指標方面，包括營利事業營業額20%、財產稅努力（稽徵努力度×人口數15% + 財產稅成長率序位評分法50%）、非稅收入努力（成長率序位評分法10% + 合計數占自籌財源比率序位評分法5%）。

財政部說明，調整係數中的財產稅努力與非稅收入努力指標，以人均實徵數及人均收入數為調整標準，以避免財政規模較小縣市（如連江縣）獲配金額過高。

再來是，在基本建設指標部分，則包括土地面積30%、人口數30%、工業人口20%、農林漁牧人口10%農林漁牧產值10%，調整係數部分考量地方施政成本與需求，包括林業用地、國土保安及生態保育用地計算比例降低農牧用地放大1.5倍計算65歲以上及14歲以下人口加權1.2倍，並依每戶可支配所得進行調整離島土地及人口以2倍計算。

財劃法

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