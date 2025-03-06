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財劃法修正通過 新北可拿374億？侯友宜：中央會刪一半以上
財劃法修正通過，新北市分配金額有望增374億，新北市長侯友宜今赴新莊行動治理座談會，再度提及財劃法，他認為新北恐怕無法拿到374億這麼多，中央一定會刪減，預估減一半以上，並希望新莊國家電影文化中心二期有活動中心，板橋國家兒童未來館盡快動工。
侯友宜今再度在行動治理上提及財劃法，認為新北恐怕無法拿到374億這麼多，中央一定會刪減，且預估減一半以上，將補助款刪減或打折，而新北會將預算大部分用在民生基礎建設，尤其里長關心的建設，盡量滿足大家需求。
另外，有里長提出國家電影視聽文化中心二期工程，釋出部分的空間供里民活動使用。侯說，會再跟中央建議，並說板橋國家兒童未來館基地基地，中央都一直擺著，一直希望他們趕快，讓中央地方合作盡早完成。
新聞局說，國家電影及視聽文化中心二期場館用地，已經在2023年底協助完成都市計劃變更，後續將由文化部全額出資興建。市府跟文化部持續討論協商，推動二期場館以及回饋新北協拍中心設置等事宜。
針對此案，在地居民和民意代表最關心是否設置大型展演空間，並釋出部分空間提供里民活動使用。新聞局除函文給文化部，也在立法院考察會勘時當面向文化部爭取，持續表達地方民意，建議文化部建築空間規劃納入地方需求。
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