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財政部找縣市談財劃法 新北表態應與立院加強溝通

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立法院去年三讀通過新版財劃法，財政部認為垂直及水平分配有窒礙之處。本報資料照片
立法院去年三讀通過新版財劃法，財政部認為垂直及水平分配有窒礙之處。本報資料照片

針對新版財政劃分法修法，財政部認為中央預算被大幅刪減不合理且窒礙難行，今邀集地方政府討論。新北市財政局長陳榮貴今晚表示，財政部於會議中未明確指出問題所在及修法方向，僅列出公式缺乏具體指標與分配方案，無法評估對各縣市的影響，建議財政部應該跟立法院溝通。

財政部今邀集各界專家學者及22縣市財政局處長或副處長討論新版財劃法。認為財劃法修法窒礙難行，陳榮貴指出，現行中央政府預算總額達3.1兆元，財政部只說中央被刪多少錢，導致很多中央政策無法推動，但卻不說稅收超收逾5千億元。

陳榮貴認為，中央整體預算從去年2.8兆、今年2.9兆到明年3.1兆，預算已經大幅增加，但財政部會議中只強調預算被大幅刪減，會中提出的公式也根本看不出修改後具體對縣市的影響，因此台北市在會議中就表態希望維持現狀。

陳榮貴說，財政部若認為財劃法修法導致中央窒礙難行，應提出具體修正方案與公平合理的分配標準，而非僅列出無法具體體現結果的數學公式。呼籲財政部對於財劃法修法有異議，應該去找立法院好好溝通。

財劃法

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