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財劃法修法會議 高市財政局長：修法需衡平考量比較公平

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部和主計總處今日下午邀請地方縣市代表、學者專家討論財政收支劃分法修法事宜。圖為高雄市財政局長陳勇勝。記者胡順惠／攝影
財政部和主計總處今日下午邀請地方縣市代表、學者專家討論財政收支劃分法修法事宜。圖為高雄市財政局長陳勇勝。記者胡順惠／攝影

財政部和主計總處今日下午邀請地方縣市代表、學者專家討論財政收支劃分法修法事宜，與會的高雄市財政局長陳勇勝表示，財政部在會中提出行政院版的修法版本，原則上會以優先彌補基本財政收支差短，有剩餘再根據地方基本建設需求和財政努力訂定分配指標分配財源，至於分配指標則根據去年兩次開會取得的共識處理，他覺得這樣是好事。

財政部和主計總處下午舉行「各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議」，會議由財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿主持，這場會議除了新竹縣市、苗栗縣和南投縣未派代表外，其餘地方政府皆派代表出席。

陳勇勝表示，與會的學者專家也提出很多意見，但從高雄的角度而言，包括城鄉差距在內有很多面向要納入考量，例如高雄的面積是台北的11倍、人口結構的改變導致社福經費的需求，都要有經費挹注。此外，現行公式就有財政努力的分配指標，其中以營利事業營業額為例，高雄從四年前的4.5兆元，四年前突破6兆元，因此帶來國稅和地方稅的增加，這對地方自有財源是好事，中央相對應該提供誘因，而觀察這些分配指標，各縣市有其不同考量，但因為涉及22縣市，必須衡平考量，才會比較公平。

財政部和主計總處今天下午邀請地方政府代表和學者專家，討論財劃法修法事宜。圖／財政部提供
財政部和主計總處今天下午邀請地方政府代表和學者專家，討論財劃法修法事宜。圖／財政部提供

財劃法

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