財劃法修法會議 高市財政局長：修法需衡平考量比較公平

財政部和主計總處今日下午邀請地方縣市代表、學者專家討論財政收支劃分法修法事宜，與會的高雄市財政局長陳勇勝表示，財政部在會中提出行政院版的修法版本，原則上會以優先彌補基本財政收支差短，有剩餘再根據地方基本建設需求和財政努力訂定分配指標分配財源，至於分配指標則根據去年兩次開會取得的共識處理，他覺得這樣是好事。

財政部和主計總處下午舉行「各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議」，會議由財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿主持，這場會議除了新竹縣市、苗栗縣和南投縣未派代表外，其餘地方政府皆派代表出席。