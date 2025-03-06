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總預算、財劃法覆議案 陳其邁盼在野黨冷靜思考

中央社／ 高雄6日電

行政院日前針對今年度中央政府總預算案及財劃法修法提出覆議，盼能溝通協商，未想升高兩院衝突。高雄市長陳其邁表示，希望在野黨藉覆議案冷靜思考，摒除政治考量，以蒼生為念。

陳其邁今天到仁武區出席「仁武灣內公共托嬰中心」開幕活動，會前接受媒體聯訪指出，希望在野黨對中央、地方財政相關規劃，包括權責及相關預算分配能一併考量。不要只考慮錢，事權部分也應同步考量，不然就好像「見樹不見林」，淪為地方瓜分預算等狀況，「這樣對很多縣市來講非常不公平」。

陳其邁表示，高雄不管是碳負擔或環境成本、人口結構等，這些因素其實都要納入考量，不然真的非常不公平，希望在野黨能多一點思考，藉覆議案時能夠好好冷靜考量，不要有時太多政治考量，「紅了眼殺過頭，我覺得這樣真的是非常不好。」

陳其邁指出，假如在一個有大家參與、共同討論的方案，中央、地方也能審酌整個國家發展跟地方均衡等考量，有更好方案，應該要有更多機會，「只有政治攻防思考，這樣真的非常不好，所以要再一次沉痛呼籲，以蒼生為念，能摒除政治考量。」

財劃法

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