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財劃法、總預算覆議案 藍白擬下周三否決

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院針對114年度中央政府總預算、財劃法覆議案相關事宜進行黨團協商，由立法院長韓國瑜主持。記者胡經周／攝影
立法院針對114年度中央政府總預算、財劃法覆議案相關事宜進行黨團協商，由立法院長韓國瑜主持。記者胡經周／攝影

行政院2月27日對總預算案、財劃法修正案提出覆議，立法院長韓國瑜昨日為此協商覆議案處理日期，不過朝野無法達成共識。據了解，國民黨團、民眾黨團擬在明日院會提案，預計11、12日處理覆議案，先讓卓揆報告並備詢，接著12日下午表決覆議案。

行政院對總預算案、財劃法修正案提出覆議後，立法院應於送達15天內作成決議，處理最後期限為3月13日。韓國瑜昨天下午為此召集黨團協商，各黨團同意邀卓榮泰到立院報告並備詢，不過民進黨團主張以4天時間處理，國民黨團、民眾黨團則希望2天處理完，雙方無共識。

昨日韓國瑜在朝野協商宣布，因為各黨團沒有共識，送院會進行表決。據了解，國民黨明日將在院會提案，於11、12日處理總預算、財劃法覆議案，而白營也同意，因此表決覆議案時間點將會是12日。

財劃法

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