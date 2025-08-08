台積電「內鬼案」震驚全球 前工程師憂這些機密恐外洩

台積電2奈米製程機密外洩案震驚全球，台積電前資深工程師、北市議員曾獻瑩今直言洩密影響重大，若造成信任關係動搖，對台積電長期競爭力的衝擊將是結構性的，政府應協助台積電追查事件原因，若真有日商涉案，也應抗議並積極求償。

曾獻瑩表示，根據目前媒體披露的資料，涉案的工程師大多屬於製程良率改善團隊（Yield Improvement Team），可接觸關鍵技術與機密資料，包含客戶資訊、機台參數、製程圖像等，這些資料極可能涉及輝達、AMD等全球頂尖科技大廠的專屬製程機密。

「輝達或超微這些科技大廠最在意的，就是他們設計的晶片機密能否被好好看守。」曾獻瑩指出，若洩密案造成信任關係動搖，對台積電長期競爭力的衝擊將是結構性的，不容低估。

曾獻瑩強調，這次被揭露的資深員工，即便居家辦公期間，仍需固定IP、帳號密碼登入公司系統，其登入與操作模式應被台積電內部PIP機密保護團隊掌握，資料外洩行為模式應會被偵測出來。

他指出，離職員工透過人脈網絡回頭勾連舊部門成員，形成集體洩密結構。更令人憂心的是，根據媒體報導，可能也有日本廠商涉案，意圖台積電的2奈米關鍵資料；這顯示已非單純內部疏失，而可能涉及跨國企業情報戰。「這些人怎麼被買走的？誰出這麼大一筆錢？若真有境外勢力操作，檢調應從金流著手，查清背後金主與動機。」

曾獻瑩進一步說明，台積電內部對資訊安全的管理體系，包含不同等級識別證制度、進入不同機密區域的限制與電子郵件監控；PIP部門會定期公布洩密案例，讓所有員工引以為戒。

他提醒，台積電之所以被譽為護國神山，並不僅靠技術領先，而是客戶對其誠信企業文化的高度信賴；董事長張忠謀最重視的第一條就是Integrity。這次事件政府不能等閒視之，也應該協助台積電追查事件的原因，若真有日本廠商涉案，政府應該拉高分貝抗議並積極求償以杜絕日後類似事件再次發生。