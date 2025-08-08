台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

台積電內鬼洩密案，其中一名遭羈押的工程師暨被爆料向同事高調炫富、砸數千萬買2戶豪宅，網友發現，他曾開酸中華職棒大聯盟副祕書長蔡克斯「一年繳多少稅金，不要幾萬幾千而已」，蔡克斯在Threads發文打趣，看了網友留言，「我才知道這位去年在臉書嗆聲的吳先生，竟然是台積電案洩密者之一，世界真小啊」。

去年的世界12強棒球賽台灣熱血奪冠，教練高志綱在臉書發文「運動員值得國家更多的支持」，蔡克斯在該文留言「我的稅金很願意支持運動員」。而台積電內鬼洩密案涉案的其中1名工程師卻留言Tag蔡克斯「那你一年繳多少稅金，不要幾萬幾千而已，就在那邊喊很願意餒」。

蔡克斯昨天在Threads貼出該則留言的截圖，「剛剛看其他網友留言後，我才知道這位去年在臉書嗆聲的吳先生，竟然是台積電案洩密者之一，世界真小啊」、「稅金我是繳不多啦！但應該也不少」，他還表示，「可以確定的是，我們的稅金還要請他吃飯，真是大贏家」。

其他網友表示，「你也是被台積電洩密者嗆過的人了，這算是比較難的成就解鎖」、「好奇吳先生繳了多少」、「我繳得不多，但請他吃幾餐牢飯還是夠的」、「真是一點都不意外，會嘲笑愛國的人，難怪會賣國」、「我真的笑死」。前立委賴品妤也留言，「沒事，大家接下來也會用稅金養他，他不用再靠北了」。