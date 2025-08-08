快訊

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

港媒驚爆小S要復出主持金鐘獎 主辦和經紀人都說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
去年的世界12強棒球賽台灣熱血奪冠，教練高志綱在臉書發文「運動員值得國家更多的支持」，蔡克斯在該文留言「我的稅金很願意支持運動員」。而台積電內鬼洩密案涉案的其中1名工程師卻留言Tag蔡克斯「那你一年繳多少稅金，不要幾萬幾千而已，就在那邊喊很願意餒」。圖／取自Threads
去年的世界12強棒球賽台灣熱血奪冠，教練高志綱在臉書發文「運動員值得國家更多的支持」，蔡克斯在該文留言「我的稅金很願意支持運動員」。而台積電內鬼洩密案涉案的其中1名工程師卻留言Tag蔡克斯「那你一年繳多少稅金，不要幾萬幾千而已，就在那邊喊很願意餒」。圖／取自Threads

台積電內鬼洩密案，其中一名遭羈押的工程師暨被爆料向同事高調炫富、砸數千萬買2戶豪宅，網友發現，他曾開酸中華職棒大聯盟副祕書長蔡克斯「一年繳多少稅金，不要幾萬幾千而已」，蔡克斯在Threads發文打趣，看了網友留言，「我才知道這位去年在臉書嗆聲的吳先生，竟然是台積電案洩密者之一，世界真小啊」。

去年的世界12強棒球賽台灣熱血奪冠，教練高志綱在臉書發文「運動員值得國家更多的支持」，蔡克斯在該文留言「我的稅金很願意支持運動員」。而台積電內鬼洩密案涉案的其中1名工程師卻留言Tag蔡克斯「那你一年繳多少稅金，不要幾萬幾千而已，就在那邊喊很願意餒」。

蔡克斯昨天在Threads貼出該則留言的截圖，「剛剛看其他網友留言後，我才知道這位去年在臉書嗆聲的吳先生，竟然是台積電案洩密者之一，世界真小啊」、「稅金我是繳不多啦！但應該也不少」，他還表示，「可以確定的是，我們的稅金還要請他吃飯，真是大贏家」。

其他網友表示，「你也是被台積電洩密者嗆過的人了，這算是比較難的成就解鎖」、「好奇吳先生繳了多少」、「我繳得不多，但請他吃幾餐牢飯還是夠的」、「真是一點都不意外，會嘲笑愛國的人，難怪會賣國」、「我真的笑死」。前立委賴品妤也留言，「沒事，大家接下來也會用稅金養他，他不用再靠北了」。

台積電

延伸閱讀

台積電營收／7月3,231億元 月增22.5%、年增25.8%

台股收盤守住2萬4大關小漲17點 台積電收1175元下跌5元

網稱台積電股價漲等於布局正確 王鴻薇：喪事喜辦非常危險

台積電3名內鬼都是「這學校」畢業！網嘆：高學歷卻無廉恥

相關新聞

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

台積電內鬼洩密案，其中一名遭羈押的工程師暨被爆料向同事高調炫富、砸數千萬買2戶豪宅，網友發現，他曾開酸中華職棒大聯盟副祕...

台積電「內鬼案」震驚全球 前工程師憂這些機密恐外洩

台積電2奈米製程機密外洩案震驚全球，台積電前資深工程師、北市議員曾獻瑩今直言洩密影響重大，若造成信任關係動搖，對台積電長...

台積電內鬼偷洩機密 凸顯「2奈米製程」背後商業間諜戰

台積電本周爆出離職工程師勾結現任工程師竊取2奈米製程技術事件，涉案者與日本半導體國家隊Rapidus有密切關聯。但無論背後到底誰是主謀，2奈米製程無疑早已成為各大半導體製造商積極爭取的聖杯。

2奈米洩密案 東京威力科創：已開除員工

台積電日前驚爆2奈米技術外流至日本半導體設備商東京威力科創（TEL）員工手上。東京威力科創表示，已開除旗下台灣分公司一名...

台積洩密案 3嫌都屬良率部門

台積電二奈米製程機密遭外洩，涉案遭收押的三名工程師提抗告昨遭最高法院駁回。知情人士表示，三人都畢業於清華、交通等頂大，陳...

劉鏡清：台積外洩內容應非全面資訊

身兼台積電董事的國發會主委劉鏡清昨在立法院表示，台積電在機密保護上採「分段控管」機制，資料只取得一段無法知道其他部分，很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。