劉鏡清：台積外洩內容應非全面資訊

聯合報／ 記者藍鈞達簡永祥／台北報導
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照片
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照片

身兼台積電董事的國發會主委劉鏡清昨在立法院表示，台積電在機密保護上採「分段控管」機制，資料只取得一段無法知道其他部分，很難運作。他說，「不是看棒球就能打職棒」，這次遭外洩內容應非全面資訊，不致直接危及技術根基。

劉鏡清昨赴立法院經濟委員會報告對等關稅相關議題，立委關切洩密案對台積電的影響。劉鏡清說，重要製程也不是看看paper就會，檢調已介入調查，目前仍處於查證動機與目的的階段。

台積電預計下周舉行董事會，劉鏡清說，屆時公司將針對案情提出說明，可了解公司內部對相關事件的回應與管理機制。

這起洩密案資料流向日商東京威力（ＴＥＬ）台灣子公司東京威力科創，ＴＥＬ總部昨天發出聲明，證實其台灣員工涉案，並強調絕不容許竊密行為；對於涉案的員工，公司已解僱，並全面配合台灣司法當局調查。

至於此次洩密是否將影響台積電在日本的投資計畫，劉鏡清認為兩者無直接關聯。他表示，台灣、日本與美國在半導體產業各具優勢。台灣在晶圓製造居全球領先，日本則在特用化學與設備領域技術深厚，美國也有多項關鍵技術領先。

劉鏡清說，「國家安全法」近期已增列「經濟間諜罪」與「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，違法者可處十二年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。他指出，過去曾有洩密者潛逃海外，如今法律規範更嚴格，將提升從業人員的風險意識，有效嚇阻類似行為再度發生。

