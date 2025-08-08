聽新聞
2奈米洩密案 東京威力科創：已開除員工

經濟日報／ 本報綜合報導

台積電（2330）日前驚爆2奈米技術外流至日本半導體設備商東京威力科創（TEL）員工手上。東京威力科創表示，已開除旗下台灣分公司一名員工。

東京威力科創在聲明中表示，正在全力配合調查，而內部調查沒有發現證據顯示有機密資訊外洩給第三方，但該公司不願進一步詳細說明。

台灣檢方本周已逮捕六名涉嫌竊取台積電智財權的工程師，其中包括一名據媒體報導曾任職東京威力科創的員工，當中三人遭聲押。

遭押的三名工程師個人資料在網路遭爆料。知情人士表示，三人都畢業於清大或交大，陳姓工程師在台積電任職近八年，後來被日商延攬；他在台積電後期任職於5奈米、3奈米先進製程的缺陷改善部門，與提升晶片良率有關。

另二名台積電吳姓、戈姓工程師工程師資歷不到十年，兩人都在台積電良率精進部門，負責提升良率與優化製程，工作內容涵蓋2奈米製程開發的核心環節。

業界指出，遭翻拍的製造流程圖，雖是局部資料，但來自台積電良率部門，負責為產品開發把關，相關資訊量完整，對於提升產品良率，可減少摸索的冤枉路。

