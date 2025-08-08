聽新聞
0:00 / 0:00
2奈米洩密案 東京威力科創：已開除員工
台積電（2330）日前驚爆2奈米技術外流至日本半導體設備商東京威力科創（TEL）員工手上。東京威力科創表示，已開除旗下台灣分公司一名員工。
東京威力科創在聲明中表示，正在全力配合調查，而內部調查沒有發現證據顯示有機密資訊外洩給第三方，但該公司不願進一步詳細說明。
台灣檢方本周已逮捕六名涉嫌竊取台積電智財權的工程師，其中包括一名據媒體報導曾任職東京威力科創的員工，當中三人遭聲押。
遭押的三名工程師個人資料在網路遭爆料。知情人士表示，三人都畢業於清大或交大，陳姓工程師在台積電任職近八年，後來被日商延攬；他在台積電後期任職於5奈米、3奈米先進製程的缺陷改善部門，與提升晶片良率有關。
另二名台積電吳姓、戈姓工程師工程師資歷不到十年，兩人都在台積電良率精進部門，負責提升良率與優化製程，工作內容涵蓋2奈米製程開發的核心環節。
業界指出，遭翻拍的製造流程圖，雖是局部資料，但來自台積電良率部門，負責為產品開發把關，相關資訊量完整，對於提升產品良率，可減少摸索的冤枉路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言