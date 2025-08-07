快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

台積電內鬼竊取現階段全球最先進的晶片製造工藝二奈米製程關鍵技術，工程師陳力銘等3人被遭台灣高等檢察署依國安法竊取國家核心關鍵技術罪嫌，聲請羈押禁見，智慧財產及商業法院裁准。3人不服提抗告，最高法院今裁定駁回抗告確定。

台積電預計今年底前量產二奈米製程晶片，該技術被視為現階段全球最先進的晶片製造工藝，因開發難度大，投入成本極高，政府將此列為「國家核心關鍵技術」，一旦外洩將衝擊台灣半導體產業與國安，這也是國安法3年前修法納管後，檢調首件偵辦的國家核心關鍵技術營業秘密案。

檢方上月25日至28日指揮調查局新竹市調站、資安站及北機站兵分六路搜索涉案工程師住處及東京威力科創在新竹的辦公室等地點，查扣電磁紀錄與雲端資料。

據調查，陳、戈目前已離職，吳則為現任。陳離職跳槽與台積電長期合作的TEL擔任設備工程師，涉「內神通外鬼」由吳、戈居家遠端辦公時，用公司發配的筆電在家連線登入台積電內網，陳直接在旁持手機翻拍電腦螢幕中二奈米製程技術圖檔。

高檢署指出，本案是台積公司主動察覺在職員工檔案接觸異常，內部調查後，發現公司的國家核心關鍵技術營業秘密，疑遭前員工及在職員工非法取得，向高檢署提告。

高檢署訊後向法院聲請羈押禁見陳、吳、戈3人，智財法院全數裁准，3人不服提抗告，最高法院認為原裁定沒有違誤，裁定駁回抗告，3人確定羈押禁見。

相關新聞

台積電內鬼工程師外洩二奈米技術...3人不服被押提抗告 全遭駁回確定

台積電內鬼竊取現階段全球最先進的晶片製造工藝二奈米製程關鍵技術，工程師陳力銘等3人被遭台灣高等檢察署依國安法竊取國家核心...

自家人也搖頭…台積電驚爆內鬼洩密案 日網狂批：日本半導體完了

台積電員工涉嫌竊取2奈米機密案持續延燒，相關資料流向日商東京威力（TEL）台灣子公司東京威力科創（TEL台灣）設備工程師，對此TEL總部今發...

嚴格保密制度仍難防？台積電洩密案撼業界 專家指「一點」未改：恐成破口

台積電驚爆2奈米機密外洩案，3名收押禁見的工程師擁知名國立大學背景，透過手機翻拍方式竊取良率數據與製程機密，引發國安關切...

台積電內鬼這輩子恐賠不完…是否夫債妻還 林智群曝解答

台積電的內鬼洩密案，有3名離職、現任工程師收押禁見，對此，律師林智群在臉書表示，3名涉案人這輩子都賠不完了，還被肉搜出來...

獨／台積電2奈米洩密…工程師背景曝光 清大教授說重話

台積電驚爆工程師涉嫌竊密案，引發社會震撼。據悉3位工程師皆為清大畢業校友。對此，長年推動工程專業倫理教育的清華大學材料系...

台積電2奈米機密外洩 涉案工程師傳購豪宅引檢調查金流

在日商設備大廠擔任工程師的台積電離職陳姓工程師涉嫌勾結台積電吳姓、戈姓工程師及其餘多名現職員工，自去年起疑似趁遠端上班之便，大量翻拍2奈米製程機密文件，轉傳洩漏給陳男。由於涉及先進技術，此案恐危及國安，檢調與國安單位已全面啟動調查。據掌握，這幾名遭收押的工程師，多是國立大學碩士，且有工程師疑似在新竹購買豪宅，檢調正鎖定金錢流向深入追查。

