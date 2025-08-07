自家人也搖頭…台積電驚爆內鬼洩密案 日網狂批：日本半導體完了

台積電員工涉嫌竊取2奈米機密案持續延燒，相關資料流向日商東京威力（TEL）台灣子公司東京威力科創（TEL台灣）設備工程師，對此TEL總部今發聲明，不只證實TEL台灣員工涉案，還嚴正強調TEL不容許竊密行為，已解雇該涉案員工。

據了解，台積電近日爆出內鬼竊取機密技術外流事件，目前3名工程師已被收押禁見，其中日商（TEL）涉及此案，不只引起業界關注，更有不少人開始擔心國安問題。由於事件影響重大，就連日本媒體也開始報導，從社群平台「X」（原為Twitter）翻看相關新聞報導，不少日本網友都感到十分震驚。

外媒「日經新聞」於8月5日的報導，更在「X」已累積27.9萬次觀看數，近800次轉發。對此，許多日本網友紛紛表示，「如果情況屬實，這是對日本的不光彩行為，希望可以測底徹查此事件」、「如果這是真的，那就太糟糕了...這種行為不僅背叛了公司之間的信任，也背叛了國家之間的信任，實在令人無法接受」、「啊？這件事居然跟日本有關嗎？」、「我認為這次事件可能會損害國際社會對日本半導體產業的信任」。

甚至有人認為日本半導體實力似乎大不如前，「完了，日本半導體完了」、「這曾經輝煌的國家竟衰落得如此慘烈」、「日本是否已經從被竊取者變成了技術竊取者...？」、「我之前還以為日本的技術不容小覷」。