嚴格保密制度仍難防？台積電洩密案撼業界 專家指「一點」未改：恐成破口

台積電驚爆2奈米機密外洩案，3名收押禁見的工程師擁知名國立大學背景，透過手機翻拍方式竊取良率數據與製程機密，引發國安關切與產業震撼。學界和業界指出，台積電在保密制度與反諜措施上堪稱全台首屈一指，甚至曾聘請英國反情報專業團隊協助建立防護機制，此外也祭出競業條款來防止帶槍投靠，不過即便制度完備，若工程師倫理素養不夠，仍可能成為破口。

據悉，主嫌陳男過去曾任職於台積電門，主責先進製程的缺陷改善與量測分析，服務年資8年，2022年底離職後，轉任日本供應商東京威力科創，擔任台積蝕刻設備相關行銷窗口，仍與台積內部保持技術互動。另兩名台積電在職工程師任職同一部門，負責良率提升與製程優化，職責內容涵蓋2奈米製程開發的核心環節。

半導體業界指出。這次洩密案不同於傳統「帶槍投靠」的離職洩密模式，主要是在職工程師將自家先進製程資訊曝光，由於涉案的工程師在業界不到10年，推測應該是輕忽公司機密資訊保護（PIP）規定。

業界人士指出，台積電對內文件有嚴格的保密等級分類，每份簡報皆明列機密層級，打開時就會列上等級資訊，不得任意複製、外流或翻拍。這次能夠在外連線的資料，推測等級層度不高。此外，台積電員工入職時即須簽署保密與競業條款，離職後，在規定時間內不能到有競爭關係的公司就職，台積電也會祭出補償措施，該制度雖無法百分百杜絕風險，但在資訊管理上設下防線。

不過，業界人士坦言，「文件帶不走，但可以記得知識流程」，若工程師將技術細節記於心中，未來轉職後在新公司再現，不易界定侵權與否，競業條款更多是在建立制度與威懾作用。

清華大學材料系特聘教授周卓煇受訪表示，台積電在保密防諜的措施上可謂台灣業界第一，不僅制度完善，據他所知，甚至聘請過英國反情報專業公司協助建立防護體系。他指出，過去包括三星等競爭對手，都曾設法挖角台積電退休或離職員工，甚至透過「白手套機構」包裝成學術單位邀請演講，藉此誘導對方透露機密資訊，「這些行為最後仍被查獲、依法判刑」。

對於競業條款，周卓煇強調，儘管部分公司訂定的限制長達3年，可能牴觸憲法保障工作權，但若雙方簽署合意條件、企業願意支付合理補償，例如等同3年薪資，則屬合法限制。他也指出，相關宣導與制度雖重要，但真正關鍵仍在於工程倫理與專業素養的培養。

周卓煇提醒，保密制度再嚴謹，若個人價值觀錯置、缺乏敬業精神，最終仍會形成破口，「若一心只想偷懶又賺錢，那就只是癡心妄想。」