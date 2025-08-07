快訊

嚴格保密制度仍難防？台積電洩密案撼業界 專家指「一點」未改：恐成破口

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導
台積電示意圖。路透
台積電示意圖。路透

台積電驚爆2奈米機密外洩案，3名收押禁見的工程師擁知名國立大學背景，透過手機翻拍方式竊取良率數據與製程機密，引發國安關切與產業震撼。學界和業界指出，台積電在保密制度與反諜措施上堪稱全台首屈一指，甚至曾聘請英國反情報專業團隊協助建立防護機制，此外也祭出競業條款來防止帶槍投靠，不過即便制度完備，若工程師倫理素養不夠，仍可能成為破口。

據悉，主嫌陳男過去曾任職於台積電門，主責先進製程的缺陷改善與量測分析，服務年資8年，2022年底離職後，轉任日本供應商東京威力科創，擔任台積蝕刻設備相關行銷窗口，仍與台積內部保持技術互動。另兩名台積電在職工程師任職同一部門，負責良率提升與製程優化，職責內容涵蓋2奈米製程開發的核心環節。

半導體業界指出。這次洩密案不同於傳統「帶槍投靠」的離職洩密模式，主要是在職工程師將自家先進製程資訊曝光，由於涉案的工程師在業界不到10年，推測應該是輕忽公司機密資訊保護（PIP）規定。

業界人士指出，台積電對內文件有嚴格的保密等級分類，每份簡報皆明列機密層級，打開時就會列上等級資訊，不得任意複製、外流或翻拍。這次能夠在外連線的資料，推測等級層度不高。此外，台積電員工入職時即須簽署保密與競業條款，離職後，在規定時間內不能到有競爭關係的公司就職，台積電也會祭出補償措施，該制度雖無法百分百杜絕風險，但在資訊管理上設下防線。

不過，業界人士坦言，「文件帶不走，但可以記得知識流程」，若工程師將技術細節記於心中，未來轉職後在新公司再現，不易界定侵權與否，競業條款更多是在建立制度與威懾作用。

清華大學材料系特聘教授周卓煇受訪表示，台積電在保密防諜的措施上可謂台灣業界第一，不僅制度完善，據他所知，甚至聘請過英國反情報專業公司協助建立防護體系。他指出，過去包括三星等競爭對手，都曾設法挖角台積電退休或離職員工，甚至透過「白手套機構」包裝成學術單位邀請演講，藉此誘導對方透露機密資訊，「這些行為最後仍被查獲、依法判刑」。

對於競業條款，周卓煇強調，儘管部分公司訂定的限制長達3年，可能牴觸憲法保障工作權，但若雙方簽署合意條件、企業願意支付合理補償，例如等同3年薪資，則屬合法限制。他也指出，相關宣導與制度雖重要，但真正關鍵仍在於工程倫理與專業素養的培養。

周卓煇提醒，保密制度再嚴謹，若個人價值觀錯置、缺乏敬業精神，最終仍會形成破口，「若一心只想偷懶又賺錢，那就只是癡心妄想。」

相關新聞

台積電驚爆2奈米機密外洩案，3名收押禁見的工程師擁知名國立大學背景，透過手機翻拍方式竊取良率數據與製程機密，引發國安關切...

自家人也搖頭…台積電驚爆內鬼洩密案 日網狂批：日本半導體完了

台積電員工涉嫌竊取2奈米機密案持續延燒，相關資料流向日商東京威力（TEL）台灣子公司東京威力科創（TEL台灣）設備工程師，對此TEL總部今發...

台積電內鬼這輩子恐賠不完…是否夫債妻還 林智群曝解答

台積電的內鬼洩密案，有3名離職、現任工程師收押禁見，對此，律師林智群在臉書表示，3名涉案人這輩子都賠不完了，還被肉搜出來...

獨／台積電2奈米洩密…工程師背景曝光 清大教授說重話

台積電驚爆工程師涉嫌竊密案，引發社會震撼。據悉3位工程師皆為清大畢業校友。對此，長年推動工程專業倫理教育的清華大學材料系...

台積電2奈米機密外洩 涉案工程師傳購豪宅引檢調查金流

在日商設備大廠擔任工程師的台積電離職陳姓工程師涉嫌勾結台積電吳姓、戈姓工程師及其餘多名現職員工，自去年起疑似趁遠端上班之便，大量翻拍2奈米製程機密文件，轉傳洩漏給陳男。由於涉及先進技術，此案恐危及國安，檢調與國安單位已全面啟動調查。據掌握，這幾名遭收押的工程師，多是國立大學碩士，且有工程師疑似在新竹購買豪宅，檢調正鎖定金錢流向深入追查。

台積電內鬼工程師疑1年購置2棟豪宅財產來源不明 高檢署說話了

台積電內鬼涉竊取現階段全球最先進的晶片製造工藝二奈米製程關鍵技術，陳姓、吳姓、戈姓3名工程師遭台灣高檢署依國安法竊取國家...

