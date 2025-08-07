快訊

台積電內鬼這輩子恐賠不完…是否夫債妻還 林智群曝解答

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

台積電的內鬼洩密案，有3名離職、現任工程師收押禁見，對此，律師林智群在臉書表示，3名涉案人這輩子都賠不完了，還被肉搜出來，有房子有小孩，太太也有正當職業。如果另一半背了巨債，民國101年修法之前，會產生「夫債妻還」、「妻債夫還」的不合理情形。現在情況就是原則上夫妻債務各自處理，除非是夫妻共同生活費用、互為保證人、婚前債務用於婚後家庭生活。

林智群表示，民國101年修法之前，很多債權人會向法院聲請將債務人的財產制宣告改用「分別財產制」，債務人對其配偶就會有剩餘財產分配請求權，然後債權人就可以代位債務人向配偶行使剩餘財產分配請求權。這時候就會產生「夫債妻還」、「妻債夫還」的不合理情形。

他說，不過因為這種案子太多，也不合理，立法院後來修法，債權人不得再向法院聲請宣告改用分別財產制，並明訂剩餘財產分配請求權具有一身專屬性，債權人不得再代位行使，以根除上面講的不合理情形。現在情況就是原則上夫妻債務各自處理，除非是夫妻共同生活費用、互為保證人、婚前債務用於婚後家庭生活。

