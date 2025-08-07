獨／台積電2奈米洩密…工程師背景曝光 清大教授說重話

台積電驚爆工程師涉嫌竊密案，引發社會震撼。據悉3位工程師皆為清大畢業校友。對此，長年推動工程專業倫理教育的清華大學材料系特聘教授周卓煇表示，「不覺得意外，只感到遺憾」。

周卓煇強調，事件反映的不只是個人操守問題，更是台灣高等教育長期忽視品格教育與專業倫理所致，並批評學界過度功利導向，「只教技術，不教做人。」

周卓煇指出，自己是國內首位在大學系統中開設「工程倫理」課程的教師，至今已教學35年，曾創下單學期630多人選修的紀錄。然而，他也坦言此課程在學校內部屢遭打壓，反映台灣教育體系對品格教育的輕忽。「我從美國IBM回來後，發現國內教授關注的多是論文發表，對廢水、廢氣的汙染與責任幾乎無感。」

針對本次台積電案件涉案者來自清大，周卓煇強調，台積電最多的是清大系所校友，貢獻良多，一人違法不應抹煞大多數人的努力，但他也語重心長指出，早在多年以前，他在課堂上就曾遇過化學系學生自我介紹時稱「未來要利用化學專長製造毒品」，因為利潤高，只要不被抓到就沒事，顯示部分學生早在入學前就已價值觀偏差，學校卻又無矯正機制。

他更提及民國84年轟動社會的「清大飲水機下毒案」，一名清大化學系資優生竟將有機汞投入飲水中，企圖要讓心儀女同學中毒生病就近照顧，沒想到卻有另外兩名男同學不知情先喝下了這個摻毒飲水而送醫，事件震驚社會，亦突顯學校忽視學生的情感世界與需求。

周卓煇強調，台積電雖對保密防諜與專業倫理有高度重視，仍難完全防堵「鑽漏洞」者，根源仍須回到教育，「如果學校4年只教技術，不教倫理，甚至老師自己也罔顧學術操守，學生只會更確信只要不被抓就是對的。」

他也指出，部分學院、科系在追求工程認證時才被迫開設倫理課程，或只是去蹭一下他所開設的課程或演講；相反的，真正認真授課者反被邊緣化，周卓煇認為「品格第一，技術第二」。

周卓煇也說，業界早已認知倫理的重要，但台灣大學教育仍常將之視為可有可無的「選修課」，老師若自己沒標準，學生就更不會有。

針對外界質疑涉案工程師是否因工作壓力大想快速致富而走偏門，周卓煇直言，台積電薪資雖高，但錢從來不好賺，問題出在有些人就是想不勞而獲，想短時間暴富，若學生進校前就抱持這種僥倖心態，學校不引導修正，反而助長其偏差，最終釀禍也不令人意外。

周卓煇強調，這次事件不該只是譴責個人，而是要讓教育體系徹底面對問題，對於台灣社會長期價值錯亂、以功利為導向，周卓煇呼籲，專業倫理與人格教育應該是大學教育的核心，「這樣的課程不能再被邊緣化了。」