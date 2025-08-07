台積電內鬼工程師疑1年購置2棟豪宅財產來源不明 高檢署說話了

台積電內鬼涉竊取現階段全球最先進的晶片製造工藝二奈米製程關鍵技術，陳姓、吳姓、戈姓3名工程師遭台灣高檢署依國安法竊取國家核心關鍵技術罪聲押禁見獲准。今傳出吳姓工程師購買豪宅疑似財產來源不明將遭追查金流等，高檢署上午表示不予評論。

8月6日晚間，Threads社群平台流傳1張Line截圖，顯示陳姓、吳姓、戈姓3名工程師本名、家屬等資本資料，且該訊息直指吳姓工程師高調炫富「突然有錢到嚇到朋友、同事」「他們一定是蓄意偷機密」訊息指出，吳姓工程師最近接連買介壽路房子和一間4千多萬的房子，還向同事說自己不缺錢、不太甩老闆，常消失和準時上下班。

中時新聞網報導，檢調掌握，遭收押的吳姓工程師年資不深，卻在近1年內耗資近億元，在新竹購買2棟豪宅，懷疑財產來源不明，將著手調查幕後金流；陳姓工程師2022年被日商設備大廠延攬擔任高級行銷專員，陳的女性主管先前也在台積電任職，陳坦言竊取機密資料交付現職直屬主管。高檢署今指出，不評論相關消息。

高檢署8月5日指出，智財分署7月25至28日指揮調查局新竹市調站、資安站及北機站兵分6路搜索涉案3名工程師住處及東京威力科創在新竹的辦公室等地點，查扣電磁紀錄與雲端資料，訊後向智慧財產及商業法院聲請羈押禁見均獲准。

據調查，此案為檢調首件偵辦的國家核心關鍵技術營業秘密案，陳姓、戈姓工程師已離職，吳姓工程師為現任。陳姓工程師離職跳槽與台積電長期合作的TEL擔任設備工程師，涉「內神通外鬼」由吳男、戈男居家遠端辦公時，用公司發配的筆電在家連線登入台積電內網，陳男直接在旁持手機翻拍電腦螢幕中二奈米製程技術圖檔。