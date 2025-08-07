台積電2奈米洩密案 TEL打破沈默：涉案員工已解僱 配合台灣當局調查

台積電員工涉嫌竊取2奈米機密案，資料流向日商東京威力（TEL）台灣子公司東京威力科創（TEL台灣）設備工程師，台積電始終未提到日商TEL，今日TEL總部首度打破沈默，證實TEL台灣員工涉案，TEL強調絕不容許竊密行為，對於涉案的台灣子公司前員工，公司已採取解僱處分，並全面配合台灣司法當局調查。

TEL聲明全文：

本集團子公司 Tokyo Electron Taiwan Ltd. 一名前員工，經確認涉及台灣司法機關於2025年8月5日公布之事件。

本公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則之行為。對於涉案的台灣子公司前員工，公司已採取解僱處分，並全面配合台灣司法當局調查。

根據高檢署日前發布的新聞，指出接獲台積電提告，當時擔任台積電竹科廠2名吳姓工程師，勾結已離職的前台積電陳姓前工程師一起洩密，目前罪證確鑿，2名工程師也秒被開除，陳姓即後來涉案的TEL台灣的員工。

由於陳姓員工也曾在台積電系統整合工程任職，因此在台積電多位工程師將機密資訊給他時，他向檢調坦承「收集資料是為了工作參考，用於補救設備性能漏洞，我未將資料外流」。

不過由涉嫌竊取台積電最先進的2奈米製程資料，已觸及《國家安全法》，因而引起國安會高度重視，台灣檢查署也大動作搜索，調查有無其他人員涉案，陳姓前工程師與台積電2名吳姓工程師都被收押禁見。

台積電雖在第一時間表示是在常規的監控情況下偵測到違規行為，經內部調查發現涉及營業秘密洩漏情況。且因公司全面及完備的監控機制，得以及早發現，台積已對涉事違規人員進行嚴厲懲處（例如開除2名員工），並已採取相關法律行動。

台積電並強調，由於此案已進入司法程序，台積公司不便就細節多做說明。

不過由於矛頭都直指資料流向TEL台灣，台積電迄今始終未多做進一步行動，包括是否向TEL提告，或調整台積電內部採購評等。

而網路上也快速起底這位在台積電和TEL台灣任職的陳姓工程師背景。這位陳姓工程師畢業於竹科附近知名國立大學研究所，曾在台積電任職資深工程師近8年。在台積電服務時前4年負責量測相關工作，需與研發、晶圓生產與採購部門合作，後3年半則參與5奈米、3奈米等先進製程的缺陷改善工作，2022年底他離職，改到某日商設備大廠當高級行銷專員，反過來讓台積電變成他的客戶，負責台積電蝕刻設備相關服務，而陳男的直屬主管也是台積電前員工，是一位擁有台大學歷，工作能力極強的女子。