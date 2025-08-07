台積電2奈米機密疑遭內鬼外洩 涉案工程師傳購豪宅引檢調追查金流

在日商設備大廠擔任工程師的台積電離職陳姓工程師涉嫌勾結台積電吳姓、戈姓工程師及其餘多名現職員工，自去年起疑似趁遠端上班之便，大量翻拍2奈米製程機密文件，轉傳洩漏給陳男。由於涉及先進技術，此案恐危及國安，檢調與國安單位已全面啟動調查。據掌握，這幾名遭收押的工程師，多是國立大學碩士，且有工程師疑似在新竹購買豪宅，檢調正鎖定金錢流向深入追查。

知情人士表示，陳姓工程師畢業於知名國立大學研究所，這次涉案的台積電工程師，都是之前跟他交情要好的缺陷改善部門的老同事，也都是擁有國立大學碩士。

知情人士說，陳姓工程師曾擔任台積電資深工程師長達近8年，前面有超過4年時間擔任量測相關工作，跟研發、晶圓生產與採購部門都需合作，後面約3年半時間，參與過5、3奈米等先進製程缺陷、改善部門，跟提升良率有關。2022年底被日商設備大廠延攬擔任高級行銷專員，負責台積電有關蝕刻設備相關服務。

而這次涉案的工程師多為良率工程師，也在業界有10年左右的工程師資歷，由於外傳有工程師連續在新竹市買了兩棟豪宅，與其財力明顯不符，引起檢調懷疑有不明財產來源，目前正著手金流來源。

業界人士指出，這次遭翻拍的製造流程圖（process flow），雖然是局部資料，但負責良率改善相關部門是台積電第一線單位，各部門做好的良率分析，改進的最終端結果將由良率的部門負責，這也是產品開發的把關單位，得到的資訊量將會最完整。

不過，台積電對文件的機密掌控嚴格，文件依據資訊的完整度來分級，針對這幾位台積電內鬼外洩機密資料，業界人士透露，台積電每天關鍵技術的報告量是上百張以上，涵蓋非常多部門單位，遭拍攝的幾百張、千張資料，若流到外面，也許只是局部，但內行人看了還是可以少走一段時間的摸索路。