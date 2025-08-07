捲台積洩密案 東京威力科創首發聲明：已開除涉案員工 未發現機密外洩

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電二奈米製程技術遭竊，流向日商東京威力科創一名工程師，東京威力科創發表聲明，表示，已開除旗下台灣分公司一名涉案員工。本報系資料照片
台積電二奈米製程技術遭竊，流向日商東京威力科創一名工程師，東京威力科創發表聲明，表示，已開除旗下台灣分公司一名涉案員工。本報系資料照片

日本半導體設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）表示，已開除旗下台灣分公司一名員工，這是自台灣政府拘提涉嫌竊取台積電（TSMC）2奈米技術商業機密的六名工程師以來，該公司首次公開發表聲明。

東京威力科創在聲明中表示，正在全力配合調查，而內部調查沒有發現證據顯示有機密資訊外洩給第三方，但該公司不願進一步詳細說明。

台灣檢方本周已經逮捕六名涉嫌竊取台積電智慧財產權的工程師，其中包括一名據媒體報導曾任職於東京威力科創的員工。東京威力科創是台積電最大的半導體製程設備供應商之一，台積電則利用這些設備製造輝達（Nvidia）的AI加速器與蘋果公司iPhone的處理器。

