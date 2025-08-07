台積電製程機密被盜 劉鏡清表示：「製程機密不是看paper就會」

針對日商設備大廠擔任工程師的台積電離職陳姓工程師，勾結台積電吳姓、戈姓工程師及其餘多名現職員工，大量翻拍2奈米製程機密，國發會主委劉鏡清表示，檢調已經在調查，但就他了解，被盜取的內容並不全面，何況重要製程機密也不是看看paper就會了，「不是會打棒球就能打職棒。」

他指出，國安法「經濟間諜罪」及「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，違反者最重可關十二年，併科一億元罰金，之前確實有工程師盜取機密逃去其他國家，但現在工程師會特別小心謹慎。